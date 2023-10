i Autor: Cyfra Sport Reprezentacja Polski

Trudny lot

Polscy piłkarze narażeni na ogromne niebezpieczeństwo. To będą bardzo trudne chwile, aż strach o tym czytać

dko 7:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Reprezentacja Polski w czwartkowy wieczór w ramach eliminacji do mistrzostw Europy zagra z Wyspami Owczymi na wyjeździe. Będzie to zarazem debiut Michała Probierza w biało-czerwonych barwach. Na razie jednak cały sztab i PZPN musi myśleć o tym, aby kadra na północ Europy dotarła bezpiecznie. A to będzie niebywale trudne zadanie, bo warunki panujące na Wyspach Owczych są wręcz fatalne.