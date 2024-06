Jacek Bąk tak podchodzi do występu Polski na EURO, tego oczekuje od piłkarzy. Wskazał, kogo mu brakuje w kadrze

Niech nasi piłkarze zagrają piłkę przyjemną dla oka

Los nie oszczędzał polskich piłkarzy. NA EURO trafili do mocnej grupy. Zagramy z Holandią, Austrią i Francją. - Mamy takich rywali w grupie, że trudno będzie coś z nimi ugrać - powiedział Jacek Bąk w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Może im mniej ten balonik jest pompowany, ciśnienie mniejsze, to wyjdzie nam to na dobre? Bo nikt nie oczekuje cudów. Życzę kadrze jak najlepiej. Niech nasi piłkarze zagrają piłkę przyjemną dla oka, taką jaką byśmy chcieli widzieć. I może przy dużym szczęściu coś się uda osiągnąć - zastanawiał się.

Taras Romanczuk nie chce być statystą na EURO. Kapitan Jagiellonii na to liczy w finałach, niemożliwe nie istnieje?

Szkoda tego duetu...

Bąk odniósł się także do powołań trenera Michała Probierza. Największym nieobecnym jest Matty Cash. - Nie grał w reprezentacji Polski tak dobrze jak w lidze angielskiej - zauważył Bąk na naszych łamach. - Wydaje mi się, że to rola trenera, aby wykorzystać jego możliwości, wkomponować go do zespołu. Widziałem ostatnio wypowiedź na jego temat, że Cash to przyjeżdżał na kadrę, żeby się promować. Jednak uważam, że on to lepiej wypromuje się akurat w Premier League. Szkoda, że nie ma Jakuba Kamińskiego, bo to charakterny chłopak. W jego przypadku zaważyło to, że ten sezon w Wolfsburgu miał stracony. Żałuję także, że nie ma Mateusza Bogusza, bo to ciekawy piłkarz z MLS. Myślę, że selekcjoner przyjrzy mu się i ma go na swojej liście - dodał były kapitan drużyny narodowej.

Jude Bellingham znów doceniony, co za nagroda! Kolejne wyróżnienie dla gwiazdy Realu Madryt!

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie