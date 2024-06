Jude Bellingham znów doceniony, co za nagroda! Kolejne wyróżnienie dla gwiazdy Realu Madryt!

W finale gola nie strzelił

Bellingham zakończył sezon jako mistrz Hiszpanii i zdobywca Ligi Mistrzów. W finale na Wembley "Królewscy" pokonali 2:0 Borussię Dortmund, w której występował przed rokiem. Został doceniony przez UEFA. Wybrano go najlepszym młodym piłkarzem tej edycji Champions League. Zagrał 11 meczów, strzelił cztery gole i miał pięć asyst. Co ciekawe, najlepszym piłkarzem elitarnych rozgrywek wybrany został Vinicius Junior. Tak z kolei wygląda najlepsza jedenastka.

Był dużo mniej widoczny

Wcześniej Anglik został uznany także najlepszym piłkarzem LaLiga. Tak wtedy ten wybór skomentował na naszych łamach Jerzy Dudek, gdy zapytaliśmy o prognozę przed finałem Ligi Mistrzów. - Mnie to wyróżnienie nie dziwi, choć ostatnie pół roku to nie jest taki Bellingham, którego widzieliśmy wcześniej - tłumaczył nam legendarny bramkarz reprezentacji Polski. - Na pewno był dużo mniej widoczny, ale też ze względu na to, że inni pokazywali się z dobrej strony. Choć pamiętam, że prognozowaliśmy w trakcie sezonu, że to właśnie Anglik będzie królem strzelców ligi hiszpańskiej i ubiegnie nam w tym wyścigu Roberta Lewandowskiego - przypomniał.

To wielki piłkarz, który robi różnicę

W premierowym sezonie w lidze hiszpańskiej Anglik zdobył 19 goli, co było najlepszym wynikiem w Realu. Taki sam dorobek zanotował Lewandowski. Obaj zawodnicy w klasyfikacji najlepszych strzelców LaLiga zajęli trzecie miejsce. Pierwszy był Ukrainiec Artem Dovbyk (24 gole, Girona), a za jego plecami Norweg Alexander Sorloth (23 gole, Villarreal). - Bellingham to wielki piłkarz, który robi różnicę - podkreślał Dudek na naszych łamach. - Jednak jak słucham jego wypowiedzi to widać, że to zawodnik, którego najpierw interesuje sukces drużyny, aby dobrze funkcjonowała, była w niej dobra atmosfera niż to, żeby to on strzelał gole i był tą postacią numer 1 - dodał polski bramkarz.

Jude Bellingham is the 2023/24 #UCL Young Player of the Season! 👏#UCLfinal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

