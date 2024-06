Vinicius Junior dostąpił nie lada zaszczytu, co za wyróżnienie dla gwiazdy Realu Madryt

Jedną akcją zaczaruje przeciwnika

Brazylijczyk został uznany najlepszym piłkarzem tej edycji Ligi Mistrzów. Jego dorobek to dziesięć meczów, sześć goli i pięć asyst. - Vinicius znany jest z tego, że jedną akcją potrafi zrobić różnicę - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem" po finale na Wembley. - W pierwszej połowie miał trudności. Był pilnowany i nie ma tyle miejsca, ale dzięki temu inni mogli się pokazać. To zawodnik, który jedną akcją zaczaruje przeciwnika i daje dużą przewagę zespołowi. Jeden z najlepszych zawodników obecnych czasów. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w Realu po przyjściu Kyliana Mbappe. Jak podzielą obowiązki i magiczne zagrania między sobą. Jak to mówią: dla jednego jest miejsce, a dla dwóch może go brakować - analizował.

Osiągnie porozumienie z Francuzem?

Czy Vinicius Junior znajdzie nić porozumienia z gwiazdą reprezentacji Francji? - Różnie to bywa - stwierdził Dudek na łamach naszego portalu. - Taki Gareth Bale czarował w Anglii, a przy Cristiano Ronaldo nie mógł się odnaleźć. Jude Bellingham nie błyszczy w każdym meczu. Może dlatego, że jest za dużo „czarodziejów” w Realu. Ale zespół jest świadomy, że nie wszyscy muszą błyszczeć. Najważniejszy jest sukces drużyny. Z tego najbardziej cieszy się trener Ancelotti - podkreślił legendarny bramkarz.

