Carlo Ancelotti nie zatrzymuje się i pisze historię. Były kadrowicz o wyczynach trenera Realu Madryt, proponuje dyskusję

Jest szczęściarzem, bo ma zawodników...

Ancelotti po raz trzeci triumfował w tych elitarnych rozgrywkach jako szkoleniowiec hiszpańskiej drużyny. W sumie w dorobku ma pięć zwycięstw w Champions League, co jest najlepszym wynikiem w dziejach. - Ancelotti jest szczęściarzem, bo ma zawodników, którzy potrafią odmienić losy spotkania - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - To duży przywilej. Ancelotti potrafi rozpoznać zagrożenia i pomóc zespołowi. To wielki przykład dla innych trenerów, jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych. Borussia stworzyła dużo sytuacji, ale nie trafiła ze zmianami - tłumaczył.

Motor Lublin to zrobił! Po 32 latach znów zagra w ekstraklasie, zabójcza końcówka beniaminka w finale barażu! [WIDEO]

Musi zacząć się polemika, że...

Dudek docenia klasę włoskiego szkoleniowca. W jego ocenie powinna rozpocząć się dyskusja na temat tego, czy jest najlepszym trenerem na świecie. - Ancelotti jest niedoceniany - stwierdził Dudek na naszych łamach. - Wszyscy mówią o Guardioli czy o Kloppie, że są najlepszymi szkoleniowcami ostatniej dekady. Jednak boją się powiedzieć, że to Ancelotti jest najlepszym trenerem dekady. Jak popatrzymy na sukcesy, które notował, w jakich klubach pracował, to absolutnie jest numerem 1. Niewielu trenerów jest tak utytułowanych jak on. Dlatego tu musi zacząć się polemika, że to Włoch jest najlepszy. Ma sukcesy w różnych ligach, a to jest nie lada osiągnięcie - podkreślił były bramkarz reprezentacji Polski.

Taras Romanczuk o mistrzostwie i powrocie do kadry. Kapitan Jagiellonii o nadziejach i marzeniach związanych z EURO [ROZMOWA SE]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

PROBIERZ UJAWNIŁ SZEROKĄ KADRĘ NA EURO 2024! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.