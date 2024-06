Taką fortunę Kylian Mbappe zarobi w Realu Madryt. Od tych sum zakręci się wam w głowie!

Realowi się nie odmawia

Kylian Mbappe to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. To on był liderem reprezentacji Francji, która została wicemistrzem świata. W Paris Saint Germain był królem. Miał niepodważalną pozycję i mógł liczyć na niebotyczne zarobki. Jednak zdecydował się zmienić barwy. Teraz będzie występował w Realu Madryt, który ostatnio wygrał Ligę Mistrzów. Czy w ekipie z Santiago Bernabeu także będzie mu dane cieszyć się z triumfu w tych prestiżowych rozgrywkach? Podpisał umowę na pięć lat.

To już oficjalne! Kylian Mbappe w Realu Madryt, to może być jeden z najważniejszych transferów w historii

15 mln euro za sezon plus gigantyczny bonus

Mistrz Hiszpanii musiał przeznaczyć dla francuskiej gwiazdy odpowiednią gażę. Według różnych źródeł zarobki Mabppe w Realu Madryt będą wynosić 15 milionów euro rocznie. Jednak już za sam podpis na kontrakcie dostanie gigantyczną kwotę. Prezydent Florentino Perez miał mu zagwarantować 150 milionów euro. Oczywiście takiej kwoty nie dostanie od razu do ręki. Ten bonus ma być podzielony na raty. Będzie rozłożony na pięć lat. - Vinicius Junior to jeden z najlepszych zawodników obecnych czasów. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w Realu po przyjściu Kyliana Mbappe. Jak podzielą obowiązki i magiczne zagrania między sobą. Jak to mówią: dla jednego jest miejsce, a dla dwóch może go brakować - powiedział Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z naszym portalem po finale Ligi Mistrzów.

