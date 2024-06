To już oficjalne! Kylian Mbappe w Realu Madryt, to może być jeden z najważniejszych transferów w historii

Real dopiął swego. Kontrakt z Mbappe podpisany

Transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt mógł wydarzyć się już wiele lat wcześniej, wówczas jednak francuski zawodnik wybrał inną drogę. O tym, jak wielkim był talentem, świadczy fakt, że w wieku niespełna 20 lat trafił on z AS Monaco do PSG za 180 mln euro! Później długo był on kuszony przez Real Madryt, jednak katarscy właściciele paryskiego klubu, również wykorzystując wpływy polityczne, naciskali na swojego zawodnika, aby ten pozostał w klubie. Udawało się to aż do teraz.

Saga z transferem Kyliana Mbappe ciągnęła się od wielu lat. Latem 2021 roku Real Madryt zaoferował za Francuza 200 mln euro, choć ten miał ledwie rok do końca kontraktu. PSG odrzucało kolejne oferty "Królewskich" i wydawało się, że Mbappe po prostu odejdzie za darmo latem 2022 roku. Mijały jednak miesiące i nie było potwierdzenia tego ruchu, a wiosną 2022 roku ogłoszono, że Mbappe podpisał nowy kontrakt z PSG, tym razem do 2024 roku.

Fani już nie chcieli wierzyć w plotki

Dwa lata po pierwszych tak głośnych plotkach na temat możliwego przejścia Mbappe do Realu pojawiły się kolejne. Teraz jednak fani byli zdecydowanie bardziej sceptyczni i trudno się im dziwić - wielu niezwykle osobiście odebrało to, że Mbappe tak długo "wodził za nos" ich ulubiony klub. Teraz jednak decyzja 25-latka o opuszczeniu paryskiego klubu jest ostateczna, a wszystkie dokumenty zostały już podpisane i Real Madryt może pochwalić się sprowadzeniem do siebie niezwykłego piłkarza.

Transfer ten śmiało można porównać ze sprowadzeniem do Realu Cristiano Ronaldo w 2009 roku, choć Portugalczyk był wówczas nieco młodszy od Francuza. Trudno się dziwić emocjom, jakie wywołuje przyjście Mbappe do "Królewskich", bowiem kontraktują oni zawodnika, który ma na swoim koncie m.in. mistrzostwo świata i srebro mistrzostw świata, czy 7 tytułów mistrza Francji. Oczywiście, osiągnięcia te zależne są także od drużyny, w jakiej się gra, a Francja to czołowa drużyna świata, natomiast PSG od lat dominuje w lidze francuskiej. Mbappe imponuje jednak nie tylko trofeami, a swoimi statystykami - w 373 spotkaniach w rozgrywkach klubowych zdobył 288 bramek i 126 asyst. W reprezentacji Francji ma natomiast 46 trafień i 31 asyst w zaledwie 77 spotkaniach.

- Marzenie się spełnia. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę dołączyć do klubu moich marzeń, Realu Madryt. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak bardzo jestem teraz podekscytowany. Nie mogę się doczekać, aż was zobaczę, Madridistas, i dziękuję za wasze niewiarygodne wsparcie. Hala Madrid! - napisał Mbappe na portalu X.