Jak jasny grom z nieba pojawiły się wieści o Grzegorzu Krychowiaku! Wróci do Europy?

Jeden z ulubieńców Michała Probierza zmienił klub. Czy to pomoże mu w powrocie do kadry?

Grzegorz Krychowiak wróci do Europy? Były kadrowicz, który w swoim bogatym CV ma Sevillę i PSG spadł w poprzednim sezonie z Abha Club do drugiej ligi Arabii Saudyjskiej. W związku z tym wokół piłkarza pojawiło się kilka propozycji transferowych w tym też ta, która zakłada powrót zawodnika na Stary Kontynent.

Grzegorz Krychowiak na nowo w Europie? Mają o niego pytać kluby!

Mimo że Krychowiak spadł z ekstraklasy Arabii Saudyjskiej, to wciąż jest bardzo rozpoznawalnym nazwiskiem w piłkarskim świecie. Były gwiazdor Sevilli i reprezentacji Polski wciąż ciepło wspominany na Starym Kontynencie. jak dowiedział się dziennikarz WP. SportoweFakty, Piotr Koźmiński, swoje zapytania względem pomocnika mają słać kluby z Anglii, w której Krychowiak występował już w barwach West Bromwitch Albion. Wtedy Polak występował na poziomie Premier League, teraz chodzi o grę w niższej klasie, a więc na przedsionku angielskiej Ekstraklasy.

Mimo że Championship to liga rozpoznawalna i ciesząca się uznaniem ze strony kibiców, to sam Polak ma nie chcieć grać w Anglii. Mimo to, takie zainteresowanie daje nadzieję na to, że i inne kluby zgłoszą się po byłego reprezentanta Polski.