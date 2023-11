Jakub Błaszczykowski nie mógł przejść obok tego obojętnie! Były reprezentant Polski jasno o zmianach w kadrze, szczery przekaz

Dla Kamila Grosickiego 17 listopada to pamiętny dzień. Czy jeszcze raz zrobi to w meczu z Czechami?

Reprezentacja Polski rozgrywa jedne z najgorszych eliminacji w historii. Na początku zmagań na ławce trenerskiej "biało-czerwonych" zasiadł Fernando Santos, który pomimo wielkich osiągnięć nie zdołał wywalczyć z reprezentacją choćby zwycięstwa z Czechami. PZPN podjął decyzję o odsunięciu selekcjonera przez słabe wyniki, a w miejsce Portugalczyka został zatrudniony Michał Probierz. Doświadczony trener ma już na swoim koncie dwa mecze, w których "biało-czerwoni" pokonali Wyspy Owcze 2:0, po trafieniach Sebastiana Szymańskiego i Adama Buksy oraz zremisowali z Mołdawią, przez co ich szansa na awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy mocno się oddaliła.

Jakub Błaszczykowski znalazł sposób na problemy! Były reprezentant Polski powiedział o tym wprost

Jakub Błaszczykowski w rozmowie z "Polsatem Sport" wypowiedział się na temat problemów reprezentacji Polski. - Trzymam kciuki za chłopaków. Awans w tym momencie to nie jest prosta sprawa. Umiejętności naszej drużynie na pewno nie brakuje. Musi nabrać doświadczenia. Gra w reprezentacji i gra w klubie to teoretycznie to samo – boiska, piłka, zasady są te same, ale odpowiedzialność i presja są zupełnie inne - rozpoczął były reprezentant Polski.

- Na pewno nie zamierzam się wpisywać w krytykę tego zespołu, czy mówić, że za moich czasów to było tak, a nie inaczej. Absolutnie nie. Nie zamierzam się wymądrzać. Życzę kolegom jak najlepiej, trzymam kciuki i mam nadzieję, że odniosą jak najlepsze wyniki. Cóż, przed naszą drużyną jest dużo pracy, aby nabrać pewności siebie i nie bać się popełniania błędów. Bez tego chłopaki nie będą w stanie wejść na ten wyższy poziom, jaki prezentują niejednokrotnie w klubie. Pokazują tam, że mają spore umiejętności i potrafią grać w piłkę. Jeśli nabiorą pewności siebie, to przełożą to na reprezentację - doradził Błaszczykowski "biało-czerwonym".