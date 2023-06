Jakub Błaszczykowski pożegna się z kadrą i... pobije dwa rekordy! To tylko pokazuje, jak ważnym piłkarzem był dla kadry

Jakub Błaszczykowski przez wiele lat stanowił niezwykle ważny punkt reprezentacji Polski. Skrzydłowy wystąpił na Euro 2012 i 2016 oraz na mistrzostwach świata w 2018 roku. Z pewnością mistrzostwa Europy we Francji będą dla niego najlepszym wspomnieniem, choć wówczas w decydującej serii jedenastek przeciwko Portugalii to właśnie Kuba przestrzelił i nie trafił do siatki. Od kilku lat Błaszczykowski już nie otrzymuje powołań do reprezentacji, ale oficjalnego pożegnania nie miał, aż do teraz. Występ przeciwko Niemcom będzie jego 109 meczem w biało-czerwonych barwach. Okazuje się jednak, że przejdzie ono do historii także dzięki dwóm rekordom.

Wyjątkowy mecz Błaszczykowskiego przeciwko Niemcom

Jakub Błaszczykowski ze 109 występami na koncie będzie drugim zawodnikiem pod względem liczby występów w reprezentacji Polski. W tej chwili prowadzi Robert Lewandowski z 140 meczami i swój wynik najpewniej będzie śrubował jeszcze przez parę lat. Błaszczykowski zostanie jednak najstarszym zawodnikiem z pola, który wystąpił w reprezentacji Polski – w dniu meczu będzie miał 37 lat i 184 dni. Poprzedni rekord z 1947 roku, należący do Władysława Szczepaniaka, pobije o 66 dni. Kuba zostanie też trzecim najstarszym zawodnikiem bez podziału na pozycje – starsi byli tylko Artur Boruc (37 lat i 263 dni) oraz Jerzy Dudek (40 lat i 73 dni).

Kolejny rekord jest jeszcze bardziej imponujący. Jakub Błaszczykowski po meczu z Niemcami zostanie zawodnikiem, który ma najdłuższy staż w kadrze patrząc na lata. Od debiutu Kuby 28 marca 2006 roku minie dokładnie 17 lat i 80 dni, co oznacza, że o 55 dni pobije rekord Włodzimierza Lubańskiego z lat 1963-1980.