Jakub Błaszczykowski ŻONA DZIECI Kim jest Agata Błaszczykowska, żona Kuby Błaszczykowskiego? Ile mają dzieci? [ZDJĘCIA]

Jakub Błaszczykowski przez wiele lat był liderem i kapitanem reprezentacji Polski, a przez ten czas wspierała go jego żona Agata Błaszczykowska. Teraz też z pewnością będzie go oklaskiwać na trybunach, gdy meczem Polska - Niemcy wybitny piłkarz pożegna się z kadrą. Jakub Błaszczykowski od dawna podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. Od 2010 r. jego żoną jest Agata, z domu Gołaszewska. Kim jest Agata Błaszczykowska, żona Kuby Błaszczykowskiego? To ona napędzała piłkarzy do rewelacyjnej gry w reprezentacji Polki czy Borussii Dortmund!

Jakub Błaszczykowski ŻONA Kim jest Agata Błaszczykowska, żona Błaszczykowskiego ZDJĘCIA

Agata Błaszczykowska (a wówczas Gołaszewska) poznała Kubę w Częstochowie, jeszcze w czasach, gdy ten dojeżdżał z maleńkich Truskolasów do Częstochowy na treningi w Rakowie. Przyszła żona była wtedy uczennicą liceum ogólnokształcącego w klasie z rozszerzonym angielskim. W 2007 roku zakochana para zaręczyła się. Wkrótce potem razem wyjechali do Dortmundu, gdzie Błaszczykowski bronił barw Borussii. 21 czerwca 2010 roku nieopodal Ustronia wzięli ślub. Wesele, na którym bawiło się około 200 osób, zorganizowano w luksusowym hotelu w Wiśle. Małżonka wspierała Kubę w jego wielkiej traumie - gdy był małym chłopcem, na jego oczach ojciec zabił mamę nożem. Zmarł tuż przed Euro 2012. Gdy Kuba strzela bramki (na Euro 2016 dwie z gry i jedną z rzutu karnego), wznosi palce do nieba. Nigdy nie zapomniał o ukochanej mamie. Para doczekała się dwójki dzieci. W 2011 roku na świat przyszła pierwsza córka Oliwia, a w 2014 roku córka Lena.

Jakub Błaszczykowski DZIECI Kuba ma dwie córki - Oliwię i Lenę

Agata Błaszczykowska, żona Kuby Błaszczykowskiego, nigdy nie była typową WAGs. Zawsze stroniła od błysku fleszy, wolała żyć w cieniu słynnego męża. - Poznaliśmy się przez naszego wspólnego znajomego. To było parę dni przed wylotem Kuby z Wisłą Kraków na obóz na Cypr. W sumie pierwsze nasze spotkanie było po powrocie - opowiadała Agata Błaszczykowska w programie "Pytanie na Śniadanie".