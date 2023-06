Polska - Niemcy TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Polska - Niemcy STREAM ONLINE LIVE 16.06.2023 Na jakim programie mecz Polska - Niemcy w TV dzisiaj

Mecz Polska - Niemcy dzisiaj wywołuje duże emocje, choć to jedynie spotkanie towarzyskie. Biało-Czerwoni powalczą z byłymi mistrzami świata, a kibice pożegnają Jakuba Błaszczykowskiego, który występami w narodowych barwach dostarczył nam wiele wspaniałych wzruszeń. Początek meczu Polska - Niemcy dzisiaj o godzinie 20.45. Poniżej informacje o transmisji.

Polska - Niemcy Gdzie oglądać mecz dzisiaj w TV Na jakim programie mecz dzisiaj w TELEWIZJI

Mecz Polska - Niemcy zostanie rozegrany kilka dni przed spotkaniem o punkty el. Euro 2024 z Mołdawią. Od tygodni trwała dyskusja, czy towarzyski mecz z zachodnimi sąsiadami przed wyprawą do Kiszyniowa jest potrzebne. Selekcjoner Fernando Santos kręcił nosem. - Jestem w stanie go zrozumieć. To mecz towarzyski, ale prestiżowy - powiedział Robert Lewandowski. - Wiele lat spędziłem w Niemczech, mam tam wielu przyjaciół i pewnie się pojawią na meczu. Zawsze jest to specjalne spotkanie. Myślę, że moment rozegrania go powoduje trudności przy przygotowaniu się do starcia z Mołdawią. Wiadomo, że jest najważniejsze. Wiemy, na jakim poziomie jest rywal, ale też wiadomo, jakie są mecze wyjazdowe - dodał Lewandowski

Polska - Niemcy Transmisja TV Gdzie oglądać mecz dzisiaj NA ŻYWO 16 czerwca 2023

Mecz z Niemcami będzie miał też specjalne znaczenie dla Jakuba Błaszczykowskiego, z którym Robert Lewandowski przez lata grał w kadrze i stawiał przy nim pierwsze kroki w Borussii Dortmund. - Gdy przyjeżdżałem w środę na reprezentację, powoli docierało do mnie, że pewien etap w moim życiu zakończy się na dobre - powiedział Błaszczykowski. - Przez te kilkanaście lat w reprezentacji było wiele momentów radości, wiele porażek, co jest zresztą wpisane w sport. Ja ze swojej strony zawsze dawałem z siebie sto procent. Najcięższą chwilą jest w tym momencie zapanowanie nad emocjami - dodał Błaszczykowski. - Jeśli chodzi o występ Kuby, nie sądzę, by to był duży problem w przygotowaniu drużyny. Nie jest z pewnością łatwo wejść po kontuzji i zagrać całe spotkanie - stwierdził Robert Lewandowski.

Polska - Niemcy STREAM ONLINE LIVE Mecz Polska - Niemcy Transmisja ONLINE 16.06.2023

Kiedy zacznie się mecz Polska - Niemcy dzisiaj na PGE Narodowym, odżyją piękne wspomnienia. W 2014 r. Biało-czerwoni pokonali Niemców 2:0 w eliminacjach do Euro 2016 i były to pierwszej w historii i jedyne nasze zwycięstwo nad tym rywalem. Jedną z bramek strzelił wtedy Arkadiusz Milik. – Trochę czasu minęło od tego spotkania. Ciężko porównywać obie reprezentacje, bo dużo się zmieniło personalnie. Wspomnienia są z tyłu głowy, zazwyczaj kibice mi o nich przypominają. To bardzo miłe. Nie ma już co do tego wracać. Trzeba się skupić się na tym, co jest teraz – powiedział Milik.

Polska - Niemcy TV Transmisja NA ŻYWO Na którym kanale mecz dzisiaj w TV 16.06.2023

Mecz Polska - Niemcy zostanie rozegrany w piątek 16 czerwca 2023. Początek meczu Polska - Niemcy o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Niemcy na antenie TVP 1, TVP Sport oraz Polsatu Sport Premium 1. Stream online z meczu Polska - Niemcy na stronie Sport.tvp.pl (ZA DARMO) oraz w płatnej usłudze Polsat BOX GO.