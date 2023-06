Robert Lewandowski cały w skowronkach! Tak wygląda kapitan reprezentacji Polski na zgrupowaniu

Przemysław Frankowski błyszczał we Francji, zachwyci w kadrze? Tylko Leo Messi był lepszy od polskiej gwiazdy Lens

Robert Lewandowski jest po pierwszym sezonie w Barcelonie. Kapitan reprezentacji Polski w barwach "Blaugrany" spisał się bardzo dobrze, co mogą potwierdzić liczby w klasyfikacji strzelców, w której zakończył rywalizację na pierwszym miejscu oraz razem z drużyną wywalczył mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Xaviego nie mogli jedynie się cieszyć z żadnego osiągnięcia w europejskich pucharach, ponieważ zmagania w Lidze Mistrzów zakończyli na fazie grupowej, a w Lidze Europy przegrali w dwumeczu z ekipą Manchesteru United. "Duma Katalonii" w Pucharze Króla dotarła do półfinału, gdzie nie zdołali awansować do finału, ponieważ Real Madryt odprawił z kwitkiem zespół z Camp Nou.

Robert Lewandowski ucieszony na zgrupowaniu! To zdjęcie udostępnił kapitan reprezentacji Polski

34-latek po krótkim odpoczynku pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Podopieczni Fernando Santosa 16 czerwca zmierzą się w meczu towarzyskim z niemieckim zespołem, w tym czasie zostanie pożegnany Jakub Błaszczykowski, który postanowił zakończyć karierę reprezentacyjną. Cztery dni później "Biało-Czerwoni" będą walczyć o kolejne punkty w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Tym razem ich rywalem będzie Mołdawia. Polacy w tym momencie zajmuje drugie miejsce tracąc jeden punkt do Czechów.

W mediach społecznościowych Lewandowski udostępnił kilka zdjęć z treningu na zgrupowaniu, kapitan reprezentacji Polski tryska energią, a może to potwierdzić jego szeroki uśmiech.

i Autor: Instagram/Robert Lewandowski

