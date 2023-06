Tak Jakub Błaszczykowski pożegna się z kadrą. Taką rolę przewidział dla niego Fernando Santos

Aż nas ścisnęło w gardle, gdy Kuba Błaszczykowski powiedział to przed meczem Polska - Niemcy. Łzy same napływają do oczu

Kadra była marzeniem dla małego Kuby

Na konferencji prasowej obecny był Jakub Błaszczykowski, który w kadrze ma 108 występów. - Jest to ostatni mecz, a reprezentacja Polski dla małego Kuby Błaszczykowskiego była marzeniem - powiedział były kapitan drużyny narodowej. - Później stałą się realnością i to wszystko po prostu odchodzi. Cóż, takie jest życie. Osobiście życzę kolegom z reprezentacji i wam, żebyśmy mieli coraz więcej sukcesów - podkreślił.

Nie ma mowy o żadnej taryfie ulgowej

Selekcjoner Fernando Santos nie chciał za wiele ujawnić, jak będzie wyglądał ten pożegnalny występ piłkarza. - Wiemy, że to mecz wyjątkowy, bo będzie to wyraz podziękowania i oddania szacunku Kubie Błaszczykowskiemu za wszystko, co zrobił dla reprezentacji - wyznał Portugalczyk. - Ale nie ma mowy o żadnej taryfie ulgowej. Zrobimy wszystko, aby wygrać - przekonywał.

Błaszczykowski będzie kapitanem kadry w meczu z Niemcami

Prawdopodobnie Błaszczykowski wybiegnie w pierwszym składzie i zostanie zmieniony po 16 minutach. Ale czy właśnie tak będzie? Tego już selekcjoner nie potwierdził. - To sam Kuba zdecyduje, ja nie chcę rozstrzygać za niego - tłumaczył Santos. - On jest wielkim profesjonalistą. Porozmawiamy jeszcze i do niego należy decyzja. Trenował wczoraj, dzisiaj również będzie ćwiczył z kadrą. Długość jego występu zależy od tego, jak się będzie czuć. Trudno na razie to ustalić. W takim meczu to jest normalne, że będzie reprezentować kraj jako kapitan - zadeklarował portugalski szkoleniowiec.

