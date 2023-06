Fernando Santos z jasnym przekazem przed meczem Niemcami. "Nie ma mowy o taryfie ulgowej"

Aż nas ścisnęło w gardle, gdy Kuba Błaszczykowski powiedział to przed meczem Polska - Niemcy. Łzy same napływają do oczu

Selekcjoner polskiej kadry docenia przeciwników, którzy rozgrywają mecze towarzyskie, bo jako gospodarz EURO 2024 są zwolnieni z eliminacji. - Czeka nas trudny sprawdzian przeciw silnej drużynie niemieckiej - powiedział trener Fernando Santos podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Mam nadzieję, że będzie to dobre spotkanie w naszym wykonaniu, ale też, że pomoże nam być lepszą drużyną w przyszłości. Wiemy, że to mecz wyjątkowy, bo będzie to wyraz podziękowania i oddania szacunku Kubie Błaszczykowskiemu za wszystko, co zrobił dla reprezentacji, ale nie ma mowy o żadnej taryfie ulgowej. Zrobimy wszystko, aby wygrać. Prowadzone przeze mnie zespoły wygrały już 640 meczów i mam nadzieję, że teraz będzie kolejny. Zawsze wychodzimy na boisko z takim nastawieniem. Nasze ambicje, nasze możliwości nakazują nam zawsze grać o zwycięstwo i w taki też sposób przygotowywaliśmy się do tej potyczki - zapowiedział Santos.

Portugalczyk nie chciał ujawnić, czy w starciu z Niemcami szansę dostaną liderzy zespołu czy może dublerzy. - Nic nie powiem poza tym, że znam już ten skład - oznajmił. - Nie widzę jednak żadnych problemów. Skład będzie dobry, odpowiedni na tę chwilę i właśnie na mecz z Niemcami. Przez ostatnie dwa dni pod tym kątem trenowaliśmy. Mieliśmy już odprawę poświęconą temu rywalowi. Będziemy gotowi. To poważny mecz, a nie zabawa. Wszyscy czują się dobrze, są zdrowi. Choć muszę wziąć pod uwagę, że jedni są po sezonie bardziej zmęczeni, inni mniej. Niektórzy dłużej odpoczywali, inni grali jeszcze w ostatnią sobotę. To wszystko uwzględniliśmy w treningach. Jednak wydaje mi się, że wszyscy są gotowi na 90 minut gry - wyznał trener Santos.

