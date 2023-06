Szymon Marciniak nie zwalnia tempa. Finał Ligi Mistrzów, czwarta liga, a niebawem...

To dlatego Radovan Pankov trafił do Legii. Dyrektor sportowy wicemistrza wyjawił powody

Dawnych wspomnień czas w Bełchatowie

Najlepszy sędzia świata wybrał się do Bełchatowa. Co ciekawe, właśnie w tym mieście w w 2009 roku pokazał się po raz pierwszy na poziomie ekstraklasy. Wtedy gospodarze pokonali Odrę Wodzisław Śląski 3:0. Była więc to dla niego podróż sentymentalna. - To jedno z tych spotkań, które pamięta się bardzo dobrze, bo był to mój debiut i wejście do ligi - powiedział Marciniak, cytowany przez PAP. - To był jeden z dwóch pierwszych meczów, które dostałem na przetarcie. Poszedł lekko, łatwo i przyjemnie - opowiadał sędzia.

Każdy chciał z nim sobie zrobić zdjęcie

Arbiter ponownie przyniósł szczęście ekipie Bełchatowa, która pokonała 4:1 Sokół Aleksandrów Łódzki. Po końcowym gwizdku otoczył go wianuszek dzieci. Każde z nich chciało zrobić sobie z nim zdjęcie. Zdradził, że zdaje sobie sprawę z tego, że obojętnie na jakim poziomie sędziuje, to wszyscy wymagają od niego najwyższego poziomu. Wyznał, że teraz każdy analizuje podejmowane przez niego decyzje. Rozumie to i wie, że od tego nie ucieknie.

Nie problemu z sędziowaniem w niższych ligach

Tak jak podczas finału Ligi Mistrzów, tak i teraz z czwartej lidze nie zawiódł. - Sędziowanie w niższych ligach to żaden wstyd - stwierdził. - Gdy rozbrzmiewa pierwszy gwizdek, to nie ma większego znaczenia, czy był to Katar, Stambuł, czy Bełchatów - podkreślił w PAP.

Piłkarz z okręgówki go zaskoczył

W rozmowie z mediami opowiedział o zabawnej historii, która przydarzyła mu się podczas spotkania w płockiej okręgówce. Słowa jednego z piłkarzy wprawiły go w osłupienie. Już po zawodach podszedł do niego i podziękował za dobre sędziowanie. A po chwili nazwał go... najlepszym arbitrem w tej klasie. Nieświadomy gracz został od razu zbesztany przez kolegów za to, że nie rozpoznał najlepszego sędziego świata.

Dostaje wiele ofert z różnych kierunków

Marciniak zdradził także, że dostaje wiele atrakcyjnych finansowo propozycji do prowadzenia meczów. Jednak nie podjął żadnej decyzji, którą dopiero zamierza przedyskutować z rodziną. Zapewnił, że będzie myślał o tym podczas urlopu. - Kusi wiele federacji i kierunków, nie tylko Arabia Saudyjska. Ale pieniądze to nie wszystko - dodał Marciniak, który w niedzielę ma prowadzić mecz A klasy na Podlasiu.

