Szymon Marciniak o atrakcyjnych ofertach sędziowskich. "Kusi mnie nie tylko..."

Zapamiętał debiut w Bełchatowie

Marciniak przypomniał, że to właśnie w Bełchatowie przed 14 laty debiutował na poziomie ekstraklasy. - To jedno z tych spotkań, które pamięta się bardzo dobrze, bo był to mój debiut i wejście do ekstraklasy - powiedział Marciniak, cytowany przez PAP. - Jeszcze nie takie pełnoprawne, ponieważ był to jeden z dwóch pierwszych meczów, które dostałem na przetarcie. Bardzo miło go wspominam, bo poszedł lekko, łatwo i przyjemnie. Pamiętam, że GKS wygrał z Odrą 3:0, dałem tylko po jednej kartce. Zawsze miło tutaj wracałem i cieszę się, że znów tu jestem, bo doceniam takie małe rzeczy - zaznaczył.

Musi wszystko przemyśleć

Najlepszy arbiter świata dostaje wiele atrakcyjnych pod względem finansowym propozycji do prowadzenia meczów. - Spłynęło wiele ofert - przyznał. - Jestem ciekawy, co przez urlop będę miał w głowie i co wybiorę. Kusi mnie nie tylko Arabia Saudyjska. Kusi wiele federacji i kierunków. Ale pieniądze to nie wszystko. Trzeba wszystko przemyśleć. To nie jedynie moja decyzja, tylko rodziny, która poświęciła dla mojej kariery całe życie. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie muszę stąd uciekać, bo jest mi bardzo źle - dodał Marciniak, cytowany przez PAP.

