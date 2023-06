Tak Filip Mladenović pożegnał się z Legią. Co za wpis reprezentanta Serbii

W ostatnim sezonie dorzucił do kolekcji wicemistrzostwo i Puchar Polski, po którym został zdyskwalifikowany na trzy miesiące za uderzenie piłkarzy Rakowa. W każdym razie w nowym sezonie Filip Mladenović będzie występował w lidze greckiej. Podpisał dwuletnią umowę z Panathinaikosem Ateny. Teraz pożegnał się z kibicami stołecznej drużyny. - Legioniści czas się żegnać - tak Filip Mladenović zaczął wpis w mediach społecznościowych. - Chcę wam publicznie podziękować za wsparcie i miłość za te trzy wspólne lata! Szczególnie się cieszę, że poczułem jak to jest, kiedy Warszawa kocha zwycięzców! Dziękuję! Chcę również podziękować wszystkim osobom w klubie, które poznałem przez cały ten czas! Trenerom i zawodnikom za to wszystko, co razem przeszliśmy, to była wielka przyjemność, dziękuje! Dziękuję bardzo i do zobaczenia! - dodał reprezentant Serbii.

