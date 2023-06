Nowy nabytek Legii Warszawa zapowiada. "Mam mentalność zwycięzcy"

Serb to utytułowany środkowy obrońca. Z Crveną Zvezdą cztery razy sięgał po mistrzostwo i trzy razy po Puchar Serbii. Nie brakuje mu doświadczenia, bo występował w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Związany był z Crveną Zvezdą, ale w tym roku wypożyczono go do Cukaricki Belgrad. Ponadto grał także w lidze rosyjskiej i cypryjskiej. - Mam mentalność zwycięzcy, która doskonale pasuje do tego miejsca - powiedział Pankov, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Legia to klub nie tylko znany w Polsce, ale też wszędzie w Europie. Najważniejsze dla mnie i dla drużyny będzie przywrócenie dla Legii tytułu mistrzowskiego. Chciałbym również zagrać w przyszłym sezonie w Lidze Konferencji - zapowiedział Serb.

Dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński uzasadnił sprowadzenie doświadczonego obrońcy. Piorytetem było dla niego wzmocnienie linii defensywnej. - Pankov da nam więcej opcji i zabezpieczy pozycje na środku obrony - wyznał Zieliński w rozmowie z oficjalną stroną stołecznego zespołu. - Jest to ograny i utytułowany zawodnik w dobrym wieku, który dzięki wielu latom w Crvenie Zveździe. Zna ciężar gry pod presją wyniku i oczekiwań - podkreślił przedstawiciel Legii.

Radovan Pankov, czterokrotny mistrz Serbii z Crveną zvezdą Belgrad i były młodzieżowy reprezentant kraju, podpisał z Legią Warszawa trzyletni kontrakt.Radovan, witamy w naszym klubie 👋👋📷@mat_kostrzewa pic.twitter.com/ViSLIMj1ud— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) June 13, 2023

