To dlatego Radovan Pankov trafił do Legii. Dyrektor sportowy wicemistrza wyjawił powody

Tak Filip Mladenović pożegnał się z Legią. Co za wpis reprezentanta Serbii

Jakub Kamiński ma parę ligowych rachunków do wyrównania. „Stoczyliśmy wiele pojedynków”

Trzeci transfer wicemistrza Polski

Jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu Legia zakontraktowała dwóch piłkarzy. Umowy podpisali: obrońca Patryk Kun z Rakowa Częstochowa i napastnik Marc Gual z Jagiellonii Białystok. Hiszpan to król strzelców ekstraklasy, zdobył 16 bramek. Sprowadzenie tego duetu odbyło się na zasadzie wolnych transferów, bo nie przedłużyli kontraktów z klubami.

Arkadiusz Milik o nowych zwyczajach w kadrze. "Budujemy nową drużynę, wiele się zmieni"

Kolekcjonuje mistrzostwa, będzie tytuł z Legią?

Teraz trzecim nabytkiem jest Radovan Pankov. To doświadczony zawodnik, który w cv ma m.in. mistrzostwo świata do lat 20, a także sukcesy z Crveną Zvezdą Belgard w Serbii. Był cztery razy mistrzem, trzy razy zdobywał Puchar Serbii, grał w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Podpisał umowę na trzy lata, będzie grał z numerem 12. Jakie są oczekiwania wobec Serba? - Wzmocnienie rywalizacji w defensywie było jednym z naszych priorytetów w letnim oknie transferowym - powiedział Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii, cytowany przez klubowe media. - Radovan Pankov da nam więcej opcji i zabezpieczy pozycje na środku obrony. Jest to ograny i utytułowany zawodnik w dobrym wieku. Dzięki wielu latom w Crvenie Zveździe Belgrad, najlepszym serbskim klubie ostatnich lat, zna ciężar gry pod presją wyniku i oczekiwań - tłumaczył przedstawiciel stołecznego klubu.

Jakub Błaszczykowski znów w reprezentacji Polski. Tak trenował pod okiem Fernando Santosa

Radovan Pankov, czterokrotny mistrz Serbii z Crveną zvezdą Belgrad i były młodzieżowy reprezentant kraju, podpisał z Legią Warszawa trzyletni kontrakt.Radovan, witamy w naszym klubie 👋👋📷@mat_kostrzewa pic.twitter.com/ViSLIMj1ud— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) June 13, 2023

Sonda Czy Legia Warszawa awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy? Tak Nie Trudno powiedzieć

PKO Ekstraklasa Raport 29.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.