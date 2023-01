Jakub Kiwior na celowniku znanych klubów. "Ma papiery na duże granie"

Przemysław Frankowski odżył po mundialu i czaruje we Francji. To miało wpływ na formę kadrowicza

Nowy klub nie będzie żałował

W tym sezonie polski obrońca świetnie spisuje się w Spezii, która dziś zmierzy się z Atalantą w Serie A. Ostatnio jest łączony ze znanymi markami, takimi jak Milan, Dortmund czy Lipsk. Cena za kadrowicza to ok. 20 mln euro. – Można powiedzieć, że to kwota promocyjna – mówi Piotr Czachowski, najlepszy polski piłkarz w 1991 r. – Klub, który po niego sięgnie, nie będzie żałował, choć wiadomo, że zawsze jest nutka ryzyka. Ale akurat o Kiwiora jestem spokojny – podkreśla.

We Włoszech nie marnował czasu

Były kadrowicz komplementuje obrońcę włoskiego klubu. – Zaimponował mi charakterem – stwierdza. – Doceniam to, jaką drogę musiał przejść, aby trafić do Włoch. Przez półtora roku w Spezii nie zmarnował czasu. Wywalczył sobie miejsce, najpierw jako defensywny pomocnik, a potem już jako stoper. Nie zawodził – zaznacza.

Poczynił kolosalne postępy

Dlatego Czachowski nie jest zaskoczony zainteresowaniem młodym Polakiem. – Kiwior zapracował sobie na transfer, bo naprawdę poczynił kolosalne postępy we Włoszech – przekonuje. – Oczywiście jest młody i będzie jeszcze popełniać błędy. Jednak imponuje wyprowadzeniem piłki, a to duży atut dla środkowego obrońcy. Kiwior ma naprawdę papiery na duże granie, widzę przed nim perspektywy. Jak jest chętny, aby wyłożyć za niego te 20 mln euro, to ja na jego miejscu bym się nie zastanawiał. Życzę mu transferu do Milanu, gdzie jest trener Stefano Pioli. Myślę, że u jego boku mógłby się rozwinąć. Ale też na wszystko potrzeba czasu – analizuje.