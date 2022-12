Jakub Kwiatkowski o pożegnaniu Czesława Michniewicza. Mówi o wyborze nowego selekcjonera

Ile Czesław Michniewicz zarobił w reprezentacji Polski? Zarobki selekcjonera w kadrze. To były duże pieniądze

Michniewicz to doświadczony trener i na pewno szybko uda mu się znaleźć pracę

- Trener Czesław Michniewicz podczas tych spotkań przedstawił podsumowanie wyniku sportowego osiągniętego na mistrzostwach świata i aspekty organizacyjne pobytu reprezentacji w Katarze - powiedział Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN komentując decyzję o rozstaniu się z selekcjonerem drużyny narodowej. - Po tym spotkaniu zarząd PZPN dokonał analizy. Odbyło się szereg rozmów na temat podsumowania występu polskiej kadry w Katarze. W godzinach porannych doszło do spotkania prezesa i wiceprezesów PZPN z Czesławem Michniewiczem. Zapadła decyzja, że PZPN nie przedłuży wygasającej z końcem roku umowy. Co oznacza, że reprezentację Polski w eliminacjach mistrzostw Europy, które rozpoczną się w marcu przyszłego roku, poprowadzi nowy selekcjoner. Jako PZPN chcieliśmy podziękować Czesławowi Michniewiczowi za te jedenaście miesięcy pracy z reprezentacją Polski. Od strony sportowej wyniki selekcjonera bronią. Zrealizował cele, które były przed nim stawiane czyli awans na mundial, utrzymał kadrę w elicie Ligi Narodów, wyszedł po raz pierwszy od 36 lat z grupy na mistrzostwach świata. Ale rozmowy i wizja, w którym kierunku powinna kroczyć reprezentacja Polski, jak powinien wyglądać rozwój tej drużyny, sprawiły, że trzeba było podjąć bardzo trudną decyzję. PZPN postanowił, że będziemy szukać nowego selekcjonera. Trzeba podziękować Michniewiczowi za pracę, którą wykonał. To doświadczony trener i na pewno szybko uda mu się znaleźć pracę. Życzmy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej - wyznał.

PZPN zależy na jak najlepszym wyborze

Kto będzie następcą Michniewicza i kiedy poznamy w ogóle nowego selekcjonera? - Nie chciałbym nic deklarować i składać stawiać sztywnych obietnic, że to będzie w konkretnym terminie, aby później nie być zakładnikiem tych słów - wyjawił. - Chcemy podjąć dobrą decyzję, aby nowy trener gwarantował rozwój reprezentacji i dał gwarancję realizacji zakładanych przez niego celów. Sytuacja jest odmienna niż w ubiegłym roku. Nie mam na myśli tego, że wtedy selekcjoner postanowił porzucić reprezentację. Bardziej chodzi mi oto, co jest przed zespołem. W zeszłym roku czekały nas mecze barażowe. Teraz mamy el. EURO, i marzec niczego nie przekreśla. Mamy więcej czasu i spokoju, aby podjąć decyzję. Prosimy o odrobinę cierpliwości. Okres świąteczno-noworoczny nie jest dobry ani dla nas, ani dla potencjalnych kandydatów, żeby rozmawiać o pracy. Poczekajmy, uzbrojmy się w cierpliwość. Zależy nam na jak najlepszym wyborze. Mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli to ogłosić - stwierdził Jakub Kwiatkowski.