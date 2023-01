Jakub Moder wraca do zdrowia. O wszystkim powiedział, świetne informacje dla kibiców

Nasi rywale w eliminacjach do Euro zmienili trenera. Znane nazwisko, ma im zapewnić awans

Jakub Moder ma się czuć coraz lepiej. Pomocnik reprezentacji Polski, który przez kontuzję więzadeł nie pojechał na mundial w Katarze, powiedział w mediach, że czuje się coraz lepiej, a jego rehabilitacja postępuje bardzo poprawnie. Padły wyjątkowo radosne słowa, które mogą ucieszyć wszystkich fanów kadry.

Jakub Moder czuje się coraz lepiej. Padły ważne słowa

Piłkarz Brighton przez kontuzję wiązadeł krzyżowych w kolanie opuścił mundial w Katarze. Jak sam przyznał, kiedy tylko dowiedział się o tym, co go spotkało, to nie mógł ukryć emocji.

- Kiedy usłyszałem diagnozę po rezonansie, popłakałem się. Tydzień temu wywalczyliśmy awans na mundial. Na boisku usłyszałem trzask w kolanie. Już wtedy wiedziałem, że to coś poważnego - mówił Moder w programie "Foot Truck".

Na całe szczęście, zawodnik czuje się już o wiele lepiej i powrócił do treningów z piłką, o czym powiedział w rozmowie z "Viaplay". Sam jednak jeszcze nie wie, kiedy będzie w pełni sprawny do gry.

- Zdrowie? Dobrze, w porządku, coraz lepiej. Już jestem na boisku, wykonuję coraz więcej pracy z piłką, więc wszystko idzie do przodu. (...) Powrót na boisko? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie zakładamy żadnej daty na ten moment, bo już jestem trochę nauczony tą kontuzją, że nie ma sensu wyznaczać sobie dat, więc takiej nie wyznaczamy w klubie, ale póki co wszystko idzie dobrze. Na początku nie wszystko szło zgodnie z planem, ale teraz już idzie planowo, ale jak mówię - dat żadnych nie wyznaczam