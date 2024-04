Jakub Piotrowski na celowniku giganta! To tam w nowym sezonie będzie grał reprezentant Polski?

Sezon życia w wykonaniu kadrowicza

Piotrowski rozgrywa sezon życia. Z Ludogorcem pokazał się w europejskich pucharach, błyszczy w lidze bułgarskiej, gdzie jego zespół zmierza po kolejne mistrzostwo. Wkład w te sukcesy ma polski pomocnik, który strzelił w rozgrywkach dziewięć goli, a kolejne sześć dorzucił podczas występów w Europie. W sumie dla mistrza Bułgarii w tej edycji zdobył 15 bramek. Do tego należy doliczyć dwa trafienia w reprezentacji Polski: w meczach z Czechami i Estonią. Z drużyną narodową dobrze zaprezentował się w barażach i dołożył cegiełkę do awansu na mistrzostwa Europy.

Mógł być pierwszym Polakiem w Arsenalu. Później tak samo zachował się Zlatan Ibrahimović

Wybrali go kapitanem zespołu, dostał dwie nagrody

est ważną postacią Ludogorca. Został nawet kapitanem zespołu. W Bułgarii stał się gwiazdą. I nie są to słowa na wyrost. W podsumowaniu za 2023 roku dziennikarze wybrali go najlepszym pomocnikiem i cudzoziemcem ligi! Od dłuższego czasu informowano, że po sezonie zmieni klub. Ostatnio podawano, że był obserwowany przez hiszpański Villarreal. Jednak według bułgarskich mediów najbliżej pozyskania Polaka jest inny klub.

Mistrz świata doskonale wie, jak podgrzewać atmosferę wokół wielkich meczów ekstraklasy. Poldi ma z Legią porachunki, ryknie na nią z całych sił?

W Turcji są już pewni

Piotrowski znalazł się na okładce dziennika sportowego Match Telegraph. Łączony jest z transferem do tureckiego giganta. "W Turcji są pewni: Galatasaray faworytem do (kupna) Piotrowskiego" - taki tytuł widnieje za pierwszej stronie bułgarskiej gazety. Pomocnik reprezentacji Polski miał być obserwowany przez lidera tureckiej ligi w dwóch pucharowych spotkaniach z Fenerbahce. W Razgrad strzelił pięknego gola. Wtedy został wybrany do jedenastki kolejki Ligi Konferencji, a to trafienie uznano najpiękniejszą w tej serii. Galatasaray to najbardziej utytułowany klub w Turcji. W tym sezonie prowadzi w lidze. Przed laty w ekipie ze Stambułu występował Roman Kosecki, były reprezentant Polski.

Taki jest Michał Probierz, kiedy skończy się mecz. Selekcjoner prywatnie, tego o nim nie wiedzieliście! [GALERIA]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Michał Probierz to dobry wybór na selekcjonera reprezentacji Polski? Tak, poradzi sobie Nie, Papszun byłby lepszy Nie mam zdania