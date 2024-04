Jakub Piotrowski pewniakiem w reprezentacji Polski na EURO? Roman Kosecki o atutach kadrowicza, porównał go do byłej gwiazdy! [ROZMOWA SE]

Anna Lewandowska zerwała się z łóżka z samego rana! Miała ważny powód, niewielu by się na to zdecydowało

„Super Express”: - Czy także na panu Jakub Piotrowski zrobił duże wrażenie podczas meczów barażowych kadry?

Roman Kosecki: - Tak, to solidny zawodnik. Dobrze patrzy się na jego grę. Mam wrażenie, że on na boisku stara się wycisnąć maksimum. To nie jest typ piłkarza, który zagra na pół gwizdka. Jest twardy, zdecydowany, nieustępliwy. Jest w nim duży potencjał. Dostrzegam podobieństwa do Wojtka Kowalczyka.

- Co ma pan na myśli?

- „Kowal” nie przejmował się klasą rywala. Wychodził na boisko i robił swoje. Bawił się grą. Niezależnie od tego, na jakim grał stadionie. U Piotrowskiego widzę takie samo podejście. To jest dobre nastawienie. Jego też nic nie przeraża. Dla selekcjonera taki piłkarz to skarb. Wie, że ma zawodnika, który nie pęknie mu na robocie, że wykona zadane. Wyjdzie i będzie zasuwał. Zostawi na boisku serducho.

- Piotrowski to wszystko ma?

- Zdecydowanie. Rzuca się w oczy, że to charakterny gracz. Nie odpuszcza, nie odstawia nogi, a do tego jeszcze jest skuteczny. Potrafi celnie i mocno przymierzyć.

- Były kadrowicz Tomasz Frankowski barwnie nam go opisał. Powiedział o nim, że ma młotek w nodze. Jest coś w tym określeniu?

- Nie przesadził, bo naprawdę chłopak ma kawał uderzenia. To jego atut, z którego tak chętnie korzysta. Mówił o tym szkoleniowiec polskiej kadry. A o sile strzału przekonał się ostatnio m.in. bramkarz Estonii. Jest moc.

- W tym sezonie Piotrowski strzelił 17 goli we wszystkich rozgrywkach. Skąd taka statystyka u defensywnego pomocnika?

- Cenne jest to, że nie ogranicza się tylko do wypełnienia założeń trenera. Zawsze stara się zrobić coś więcej. Tym czymś ponad plan są właśnie te jego bramki. Pokazuje, że defensywny pomocnik też może strzelać gole.

- Czy to pewniak w kadrze na EURO?

- Myślę, że tak. Ostatnimi występami mocno na taki status sobie zapracował. Powiedziałbym nawet, że może czuć się największym wygranym baraży. To trener Michał Probierz na niego postawił. To jego odkrycie. Ale Piotrowski nie zawodzi selekcjonera. Stawiam przy nim duży plus.

- Przed laty był pan gwiazdą zespołu Galatasaray Stambuł, który podobno przymierza się do Polaka. Jak zapatrywałby się pan na taki transfer?

- Jeśli będzie miał taką ofertę, to niech z niej skorzysta. Nie ma się nawet nad czym zastanawiać. Polecam mu gorąco Galatę jak i ligę turecką. To byłby dla niego super ruch, bo trafiłby do klubu z topu. W Turcji kibice cię kochają, albo nienawidzą. Tutaj naprawdę mógłby poczuć się jak gwiazda. Ale najważniejsze, że miałby wyśmienite warunki do rozwoju i szansę na występy w Lidze Mistrzów.

- Przykładem może być dla niego Sebastian Szymański?

- Tak, bo wyśmienicie wprowadził się przecież do Fenerbahce. Był skuteczny, zaliczał asysty i rozkochał w sobie fanów. Potrafił się sprzedać. Wprawdzie później było nieco słabiej, ale tym udanym startem zrobił się wokół niego szum. Wzbudził zainteresowanie mocniejszych klubów z silnych lig. Turcy uwielbiają piłkarzy, którzy grają na maksa. Od razu wyczują, że ktoś oszukuje i gra na pół gwizdka. A jak mówiłem wcześniej Piotrowski lubi zasuwać.

