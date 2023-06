Jan Tomaszewski bezlitośnie wyjaśnia Polaków po kompromitacji z Mołdawią! Specjalne łączenie z legendarnym bramkarzem NA ŻYWO

Fernando Santos wściekał się na polskich piłkarzy. Tak reagował na ławce rezerwowych. Nie mógł uwierzyć w to, co widzi

Już chwilę po meczu Jan Tomaszewski na gorąco podsumował w brutalnie szczerych słowach to, co zobaczył w wykonaniu reprezentacji Polski na boisku w Kiszyniowie. Po porażce 2:3 z Mołdawią, nie tylko internauci nie zostawili suchej nitki na piłkarzach prowadzonych przez Fernando Santosa. - Zieliński. Kiedy zagrał dobry mecz w kadrze? To nie była tragiczna strata, to była asysta. Trzeba zastanowić się nad dalszą grą tego zawodnika… - grzmiał po zakończeniu kompromitującego spotkania Jan Tomaszewski. To jednak nie koniec i legendarny bramkarz dziś znów będzie miał okazję powiedzieć, jakie ma przemyślenia po tym spotkaniu.

Jan Tomaszewski po meczu Mołdawia - Polska! Legendarny bramkarz Biało-czerwonych wyjaśnia kadrę Santosa

