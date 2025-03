Jan Tomaszewski grzmi przeokrutnie po żenującym występie Polski z Litwą. „Potrójna kompromitacja!”

Tak dramatycznego meczu się nie spodziewaliśmy. Długo zanosiło się na to, że reprezentacja zremisuje z zajmującą 142. miejsce w rankingu FIFA Litwą 0:0. Polaków uratował kapitan Robert Lewandowski, ale wstyd pozostał.

Polska - Litwa 1:0. Wygrywamy pomimo kompromitującej gry

- Gra była beznadziejna! - grzmi Tomaszewski. - System gry, który zaproponował Michał Probierz był był boski. Jeden Bóg wie, co gramy. Ja nie wiem, czy to boisko było tak nierówne, że tych podań naszych niecelnych to było mnóstwo. Jeszcze raz podkreślam, nie było ani składu, ani ładu. To był jeden wielki przypadek. Przypadek również był przy golu, ale to Robert ma w genach, że on potrafi taką sytuację wykorzystać. No całe szczęście, że był rykoszet, bo gdyby nie było rykoszetu, moim zdaniem nie byłoby gola. No i fenomenalne, w siedemdziesiątej minucie fenomenalna interwencja Skorupskiego. Jak można do czegoś takiego dopuścić? - dodaje.

Polska - Litwa 1:0. Zwycięska żenada reprezentacji Polski. Robert Lewandowski strzela, wstyd pozostaje!

Zdaniem Tomaszewskiego prezes PZPN Cezary Kulesza musi zastanowić się głęboko nad przyszłością sztabu szkoleniowego reprezentacji.

- Apeluję do prezesa Cezarego Kuleszy. Panie prezesie, niech pan przemyśli sytuację, bo tak dalej być nie może. Albo dołączenie, nie wiem, Łukasza Piszczka do tego składu, albo po prostu dymisja trenera. Bo z Maltą to jeszcze my możemy zagrać. Wygralibyśmy zapewne. No więc dlatego jeszcze raz podkreślam, tu musi być jakiś styl. Selekcjoner myśli, że jak stawi dwóch, dwie dziewiątki, to będziemy grali ofensywnie. Nie, ofensywa polega na rozgrywaniu – zaznacza Tomaszewski, który nie wciąż nie może pogodzić się z dramatyczną grą kadry.

- Stało się bardzo dużo, bo to była kompromitacja, kompromitacja, jeszcze raz podkreślam, kompromitacja – kończy Tomaszewski.