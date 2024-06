i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Jan Tomaszewski

Konkretna opinia

Jan Tomaszewski o szansach kadry na EURO, powiedział to wprost. Odwołał się do trenera Kazimierza Górskiego!

Reprezentacja Polski na mistrzostwa Europy zakwalifikowała się dopiero po barażach. W losowaniu nie miała szczęścia, bo trafiła do mocnej grupy. Na co mogą liczyć polscy piłkarze w finałach? Jan Tomaszewski o szansach kadry na EURO, powiedział to wprost. Odwołał się do trenera Kazimierza Górskiego!