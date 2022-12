Jan Tomaszewski odpowiedział, kto jest winny zwolnienia Michniewicza. Nie ma cienia wątpliwości, wskazał konkretną osobę

Jan Tomaszewski postanowił odnieść się do zwolnienia z funkcji trenera reprezentacji Polski Czesława Michniewicza. Legendarny bramkarz reprezentacji Polski w trakcie łączenia wskazał, kto jego zdaniem jest najbardziej winny temu, że Michniewicz nie pracuje już z drużyną narodową. Padły wyjątkowo mocne słowa.

Jan Tomaszewski powiedział, kto jest winny zwolnienia Michniewicza. Zero wątpliwości

Jak powiedział Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" wskazał, że najbardziej winny zwolnienia Michniewicza jest on sam. Były bramkarz reprezentacji Polski nie ma wątpliwości, że to właśnie selekcjoner sam sobie najbardziej pomógł w tym, aby stracić posadę, a nie należy za to obwiniać, chociażby premiera Mateusza Morawieckiego.

- Kto jest temu winny, że "jest sukces"? No zawsze trener. I trenera drużyny piłkarskiej można porównać do autobusu, albo tramwaju. Co przystanek ktoś wsiada albo wysiada. I za grę pasywną, grę do tyłu, no przecież nie ja odpowiadam, nie Pan, nie "Super Express". To trener odpowiada. I to nie premier jest winny. Premier dał się na jakieś premie złapać - powiedział Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

