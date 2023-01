Jan Tomaszewski powiedział, jaki musi być selekcjoner reprezentacji Polski. Wskazał kluczową rzecz, bez tego ani rusz

To on zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? Zbigniew Boniek wywołał ogromne poruszenie, wystarczył krótki wpis

Kibice są coraz bardziej zniecierpliwieni jeśli chodzi o wybór nowego selekcjonera, a upływający czas zamiast ograniczać kolejne kandydatury, to przysparza coraz to nowszych, niekiedy bardzo osobliwych pomysłów. Duża część kibiców wie jednak, że lepiej, aby selekcjoner został wybrany w sposób przemyślany, na co oczywiście potrzeba czasu. Duża dyskusja trwa już nawet przy temacie narodowości selekcjonera. Jan Tomaszewski w rozmowie live na kanale „Super Express Sport” wskazał, jakie cechy powinien mieć selekcjoner, jeśli będzie to trener z zagranicy.

Jan Tomaszewski wprost o nowym selekcjonerze. To jest kluczowe

Co ciekawe, Jan Tomaszewski nie chciał dyskutować na temat konkretnych nazwisk z zagranicy, bowiem uważa, że duża część z doniesień to tylko plotki, na których nie warto się opierać. – Jeśli chodzi o trenerów zagranicznych, to się nie skłaniam do żadnego nazwiska. Media podają, że PZPN ze wszystkimi się rozmawia, tylko żadnych efektów nie ma. Można dyskutować tylko na temat polskich kandydatów na selekcjonera, gdzie niepodzielnie bryluje trójka Papszun, Urban, Probierz. Z tej trójki musi być ktoś wybrany, jeśli ma być to trener z polski – podkreślił Tomaszewski.

Były bramkarz nie chciał dyskutować o nazwiskach, ale wyłożył jasno, jakie cechy musi mieć zagraniczny trener, aby objąć naszą kadrę. – Jeśli z zagranicy, to moim zdaniem musi być to trener, który ma doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji. Nie typu Sousa, który był wyrzucany z kolejnych klubów po krótkim okresie pracy. To jest jednak co innego, tu się po prostu wybiera najlepszych zawodników, nie można nikogo kupić. Trener zagraniczny musi się określić, czy w tych 26-30 zawodnikach widzi potencjał na drużynę, która jest w stanie walczyć o medal mistrzostw Europy – wyjaśnił.

Medal europejskiego czempionatu to bardzo wysoki cel, jednak Jan Tomaszewski uważa, że stać na to polską drużynę, choć po chwili przyznał, że już dojście do ćwierćfinału powinno być zadowalające. – Jeśli przegra się w ćwierćfinale w karnych, trudno, zdarza się. Ale musi być rozegrane co najmniej te pięć spotkań (osiągnięcie ćwierćfinału – przyp. red.) – dodał legendarny piłkarz. Tomaszewski po chwili wskazał także kolejny, niezwykle ważny argument - jego zdaniem trener z zagranicy musi mieć asystenta z Polski, czego zabrakło choćby w przypadku zatrudnienia Paulo Sousy.