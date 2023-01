Legendarny trener obejmie reprezentację Polski? Szokujący pomysł byłego reprezentanta, nikt wcześniej na to nie wpadł

To on zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? Zbigniew Boniek wywołał ogromne poruszenie, wystarczył krótki wpis

Reprezentacja Polski w ostatnim czasie radziła sobie całkiem nieźle, jeśli spojrzymy tylko na suche wyniki. Wszyscy wiemy jednak, jak wyglądała gra reprezentacji oraz jaka atmosfera powstała wokół niej po aferze premiowej. PZPN musi więc znaleźć trenera, który poprawi grę drużyny i zapewni, by dobre wyniki były efektem pracy całego zespołu, a nie wybitnych występów jednego zawodnika (w przypadku mistrzostw świata takim piłkarzem był Szczęsny). W dyskusji na temat selekcjonera przewija się wiele nazwisk oraz argumentów za i przeciw nim. Spośród obcokrajowców wymienia się kilka nazwisk, choćby Vladimira Petkovicia lub Paulo Bento, a niespodziewanie pojawił się także temat zatrudnienia Stevena Gerarda. Wśród Polaków natomiast wymieniano m.in. Jana Urbana czy Michała Probierza. Okazuje się, że całkiem nowy, szokujący wręcz pomysł, ma Kamil Kosowski.

Były reprezentant Polski ma zaskakujący pomysł. Chce zatrudnienia legendy

W swoim felietonie na łamach „Przeglądu Sportowego” Kamil Kosowski rozmyśla nad kolejnymi kandydatami na stanowisko selekcjonera. Ocenił m.in. kandydaturę wspomnianego już Urbana. – Słychać, że największe szanse z Polaków na posadę selekcjonera ma Jan Urban. Biorąc pod uwagę jego dorobek piłkarski i to, jakim szacunkiem cieszy się w Europie, według mnie to najlepszy kandydat – napisał 52-krotny reprezentant Polski. W dalszej części podzielił się jednak autorskim pomysłem.

Kamil Kosowski przypomniał, że w przeszłości wielkim błędem mogło być pominięcie Henryka Kasperczaka przy wyborze selekcjonera. Obecnie były trener m.in. Wisły Kraków ma już 76 lat, ale Kosowski wciąż widzi szansę, na zatrudnienie go jako opiekuna kadry. – Im dłużej myślę o polskich kandydaturach, tym mocniej utwierdzam się w przekonaniu, że przespaliśmy moment, gdy Henryk Kasperczak mógł przejąć naszą kadrę. W XXI wieku osiągał sukcesy, zarówno w Wiśle Kraków, jak i w afrykańskich reprezentacjach. Tyle, że pan Henryk ma już swoje lata i samodzielne prowadzenie reprezentacji Polski może być dla niego zbyt dużym wyzwaniem. Zaświtał mi w głowie pewnie pomysł. Gdyby tak Kasperczakowi dać do tandemu młodego polskiego trenera? Doświadczenie wsparte młodością mogłoby być kluczem do sukcesu. Pożyjemy, zobaczymy – napisał Kamil Kosowski.

