Oto faworyci do objęcia reprezentacji Polski. Padły konkretne nazwiska. Jest i wyjście awaryjne

Podobnie jak rok temu, tak i obecnie trwają poszukiwania nowego selekcjonera. Pod koniec 2022 roku PZPN zdecydował, że nie przedłuży umowy z Czesławem Michniewiczem i ten swoją funkcję przestał pełnić wraz z ostatnim dniem grudnia. W związku z tym nie brakuje mnóstwa spekulacji i w mediach co rusz przewijają się kolejne nazwiska. A sam prezes PZPN też potrafi dolać oliwy do ognia, jak choćby ostatnio mówiąc o możliwości zatrudnienia Michała Probierza.

Petković i Bento faworytami do objęcia polskiej kadry? Są nowe informacje

Z większości doniesień wynika jednak, że sternik polskiej piłki skłania się ku opcji zagranicznej. Jednym z kandydatów był Roberto Martinez, ale w poniedziałek został selekcjonerem reprezentacji Portugalii. Dlatego też poszukiwania trwają nadal. Z informacji jakie przekazał portal WP SportoweFakty wyłania się obraz przede wszystkim dwóch kandydatów, o który PZPN myśli najbardziej.

Pierwszym z nich jest Vladimir Petković. 59-letni szkoleniowiec przez wiele lat pracował z reprezentacją Szwajcarii i jego kadencja była udana. Pod jego wodzą Helweci grali na każdym dużym turnieju i dochodzili co najmniej do 1/8 finału. Drugim trenerem, który jest poważnie rozważany to Paulo Bento. Portugalczyk już w grudniu zgłosił akces do prowadzenia polskiej kadry po tym, jak rozstał się z reprezentacją Korei Południowej. Z informacji portalu wynika, że dopiero jeśli opcje zagraniczne zostaną wyczerpane, dopiero wówczas zaczną się poszukiwania na polskim rynku.

