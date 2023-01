Roberto Martinez nie zostanie trenerem reprezentacji Polski! Wybrał inną ofertę, oficjalnie!

Były reprezentant Polski o kandydacie na selekcjonera. "Radził sobie z presją, to nie jest furiat"

Roberto Martinez nie będzie pracował z reprezentacją Polski! Hiszpan, który do niedawna związany był z reprezentacją Belgii znajdował się co prawda na liście faworytów do objęcia posady trenerskiej w Polsce, ale ostatecznie zdecydował o tym, aby kontynuować swoją karierę w drużynie mistrzów Europy z 2016 roku. Portugalska federacja wszystko potwierdziła.

W kontekście zatrudnienia Roberto Martineza w reprezentacji Polski mówiło się od czasu, gdy został on zwolniony z posady trenera Belgii. Z drużyną "Czerwonych Diabłów" nie udało mu się bowiem wyjść z grupy na mistrzostwach świata i wtedy to miał interesować się pracą dla Polski. W grze o jego usługi miało pozostawać także kilka drużyn Premier League, w tym Everton FC, który pozostaje w walce o utrzymanie w angielskiej ekstraklasie. Ostatecznie jednak wszystko stało się jasne i portugalska federacja za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych wszystko potwierdziła. Kontrakt Martineza z Portugalczykami ma obowiązywać do 2026 roku.