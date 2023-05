Jan Tomaszewski złożył kondolencje Justynie Kowalczyk-Tekieli. Ważne słowa legendy reprezentacji Polski

Jan Tomaszewski odniósł się do wyjątkowo przykrej informacji, jaką była śmierć męża Justyny Kowalczyk. Kacper Tekieli zmarł w wieku 38 lat w trakcie wyprawy w szwajcarskie Alpy. Legenda polskiej kadry, w trakcie łączenia z "Super Expressem" przekazała wielkie kondolencje żonie zmarłego. Padły ważne i poruszające słowa.

Jan Tomaszewski odniósł się do śmierci męża Justyny Kowalczyk. Złożył wielkie kondolencje

W trakcie spotkania z widzami "Super Expressu" rozmawiał głównie na temat Ligi Mistrzów, reprezentacji Polski i mistrzostwa Hiszpanii dla Barcelony, jednak zważając na tragiczną informację na temat męża Justyny Kowalczyk, postanowił złożyć wielkie kondolencje polskiej mistrzyni.

- No cóż, śmierć nie wybiera. Ja tylko mogę Justynie złożyć wyrazy kondolencji, bo wiadomo, że moim zdaniem, że ona odżyła przy tym partnerze. No cóż, stało się jak się stało. Justynko, trzymaj się., trzeba żyć dalej, bo życie nie znosi pustki. Tylko tyle mogę powiedzieć i bardzo Ci współczuję - zwrócił się do Justyny Kowalczyk Jan Tomaszewski.