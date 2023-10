Jasny plan na Kamila Grosickiego w kadrze. Kluczowe zadania przed asem Pogoni Szczecin

Prezentuje formę godną reprezentanta

Kamil Grosicki przez lata stanowił podporę reprezentacji Polski. Na początku nie korzystał z niego Fernando Santos. Dał mu dopiero szansę podczas wrześniowego zgrupowania. "Grosik" znalazł uznanie w oczach następcy Portugalczyka. - Bardzo szanuję Kamila - powiedział trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej. - Powołanie są takie jakie są i nie ma już sensu mówić, kto skorzystał na tym w jakikolwiek sposób. Kamil jest potrzebny kadrze swoim doświadczeniem. Nie można też zwariować i nagle zmienić wszystkich zawodników, aby doprowadzić do sytuacji, że będą tylko nowi. Ktoś też musi tych zawodników pokierować i wprowadzić do tego, żeby byli odpowiedzialni. Ktoś nimi musi w szatni pokierować i czasami uspokoić. Trener to jest jedno. Ale to są zawodnicy, którzy na co dzień rozmawiają. Po pierwsze: Kamil jest osobą, którą znam dobrze. Po drugie: prezentuje formę godną reprezentanta. Jak popatrzymy na statystyki, które i na to jak się prezentuje w ostatnim czasie, to rzeczywiście zasługuje na to, aby być reprezentantem Polski - podkreślił szkoleniowiec.

