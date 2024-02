Koźmiński krytykuje Brzęczka

Pomimo tego, że Jerzy Brzęczek prowadził reprezentację Polski w "zaledwie" 24. meczach, pod adresem byłego już selekcjonera biało-czerwonych padało wiele niewybrednych komentarzy krytykujących go za grę kadry, co ostatecznie poskutkowało zwolnieniem go przez Zbigniewa Bońka pomimo awansu na Euro 2021. Wiele komentarzy pod adresem trenera Brzęczka dotyczyło również jego relacji z najważniejszych zawodnikiem reprezentacji - Robertem Lewandowskim. - Problem Jurka jest taki, że bardzo dobrze wystartował i nie wiem dlaczego on sobie zrobił wroga z Roberta - mówił w przeszłości na "Kanale Sportowym" Marek Koźmiński. Teraz Jerzy Brzęczek miał okazję mu odpowiedzieć.

Stanowcza odpowiedź Brzęczka. Nie gryzł się w język

- Szanuję Marka, ale to pokazuje pewną też klasę człowieka... To jest absurdalne stwierdzenie ze strony Marka i dziwię się, człowiek na takim poziomie coś takiego mówi... Ja tez mógłbym wiele rzeczy powiedzieć o rozmowach z prezesem Bońkiem w cztery oczy, z Markiem Koźmińskim o innych osobach, tylko człowiek musi zachować pewną klasę - odparł w mocnych Jerzy Brzęczek w wywiadzie dla "Kanału Sportowego".

Jerzy Brzęczek wypunktowany! Stanowcza odpowiedź byłego selekcjonera. Nie gryzł się w język

Jerzy Brzęczek pożegnał się z reprezentacją Polski w styczniu 2021 roku. Rok później w lutym został zatrudniony jako trener Wisły Kraków, jednak został zwolniony z krakowskiego klubu zaledwie 8 miesięcy później, po 27. meczach na ławce trenerskiej "Białej Gwiazdy".

Jerzy Brzęczek mocno odpowiada Markowi Koźmińskiemu! 🗣️„To pokazuje klasę człowieka. Dziwię się, że człowiek na takim poziomie tak mówi” 😬 pic.twitter.com/UYeEPgbv3O— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) February 20, 2024