Jerzy Dudek grzmi w sprawie Łukasza Piszczka. Storpedował pomysł pracy w reprezentacji Polski. "To kompletny bezsens"

Fernando Santos został oficjalnie zaprezentowany jako selekcjoner reprezentacji Polski we wtorek, 24 stycznia, jednak po powitalnej konferencji wrócił na urlop do Portugalii. Ten dobiega końca i po dwóch tygodniach 68-latek wróci do Polski, gdzie ma zamieszkać na stałe. Już 24 marca zaliczy debiut w nowej roli, a Biało-Czerwoni rozpoczną eliminacje do Euro 2024. W Pradze zmierzą się z Czechami i to właśnie ten mecz jest na razie oczkiem w głowie nowego selekcjonera. Przygotowania do debiutu ruszyły pełną parą, a w pracy Santosa ma uczestniczyć też polski asystent. Wciąż nie wiadomo, na kogo postawi Portugalczyk, choć mówi się głównie o Łukaszu Piszczku i Tomaszu Kaczmarku. Ten pierwszy potwierdził zresztą, że czeka na decyzję głównego trenera.

Jerzy Dudek grzmi w sprawie Łukasza Piszczka. "To kompletny bezsens"

Ewentualna współpraca Piszczka z Santosem mocno wzburzyła Jerzego Dudka. Były znakomity bramkarz podzielił się swoją perspektywą w felietonie dla "Przeglądu Sportowego". Dla 60-krotnego reprezentanta Polski niezwykle ważny jest zakres obowiązków asystenta. Nie podoba mu się plan obsadzenia Piszczka w roli "dobrego ducha", który nie będzie miał żadnego wpływu na funkcjonowanie kadry.

"Słyszę, że rola Łukasza ma się ograniczać do obecności na zgrupowaniach, gdzie ma być 'gościem specjalnym', co uważam za bezsensowne. Albo ma być pełnoprawnym członkiem sztabu, który np. pojedzie na obserwację i będzie pomagał w komunikacji na linii trener klubowy – zawodnik. To mogłoby go rozwinąć na przyszłość. Jeżdżenie jedynie na zgrupowania w roli dobrego ducha, uważam, za kompletny bezsens, zarówno dla Łukasza, jak i dla reprezentacji. To nie jest specjalnie wartościowe" - napisał 49-latek.

"Owszem, Kulesza może się go radzić w pewnych kwestiach, ale ubieranie Piszczka w dres, aby jedynie się przyglądał z boku na to wszystko, mija się z celem. Lepiej wybrać takie osoby, które na tym skorzystają i które będą czynnie uczestniczyć w rozwoju kadry. Taki powinien być cel główny" - dodał. Już niedługo wyjaśni się, na kogo postawi Santos. W poniższej galerii zobaczysz najlepsze memy po wyborze Portugalczyka na selekcjonera:

Sonda Czy lubisz Łukasza Piszczka? tak nie