Jerzy Dudek o wyborze selekcjonera kadry. To powinien zrobić prezes PZPN, kluczowa kwestia

Kwestia wyboru nowego trenera Biało-czerwonych budzi ogromne zainteresowanie. Kandydatów nie brakuje. Zapewne dopiero po nowym roku poznamy nazwisko nowego szkoleniowca. - Przy wyborze nowego selekcjonera trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedno - stwierdził Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z Super Expressem. - Mamy w zespole jednego z najlepszych piłkarzy świata. Ważne, żeby Robert Lewandowski wyraził swoje zdanie na ten temat. Żeby nie był zdziwiony wyborem. Oczywiście, że to zawsze prezes podejmuje decyzje i ma ten najważniejszy głos, bo on za to bierze odpowiedzialność. Jednak może warto zaczerpnąć opinii kapitana, posłuchać jego głosu. Nie sądzę, żeby prezes miał tyle kontaktów w Europie, że będzie wszystko wiedział na temat danego trenera, jak pracuje i funkcjonuje w grupie. Zdanie Roberta jest ważne. 80 procent reprezentacji to on. Jego zdanie nie musi być ujawniane, ale ważne, żeby prezes odważył się rozmawiać z Lewym w tej kwestii. To są naczynia połączone, aby w przyszłości mieć dobre relacje. To wszystko może pomóc nam awansować na mistrzostwa Europy - zaznaczył były bramkarz reprezentacji Polski na naszych łamach.

