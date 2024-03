Jerzy Engel nie traci nadziei w finale barażu o EURO, mówi o lokomotywie sportu. Były selekcjoner kadry przypomniał poprzednie mecze z Walią

Jacek Bąk o finale barażu z Walią, na to trzeba się nastawić. Były kapitan kadry mówi o zbroi, reakcji trybun w Cardiff

Walijczycy są mocniejsi

Prowadzona przez trenera Jerzego Engela Polska mierzyła się z Walią w eliminacjach MŚ 2002. W Warszawie padł bezbramkowy remis, a w Cardiff Biało-czerwoni wygrali 2:1. Gole strzelili Emmanuel Olisadebe i Paweł Kryszałowicz. - Walijczycy są mocniejsi - powiedział trener Jerzy Engel, cytowany przez PAP. - Nie jest to jednak tak silna Walia, jak w czasie, gdy prowadziłem reprezentację Polski. Grali tam wtedy Ryan Giggs, Robbie Savage, John Hartson i paru innych świetnych zawodników. Ale jest to bardzo solidny zespół - zaznaczył i dodał: - Jednak z Walią trzeba spróbować wygrać na wyjeździe - zaznaczył. - Przypomnę, że w Cardiff wygrała reprezentacja Polski, którą prowadziłem oraz później kadra trenera Pawła Janasa. Walijczycy nie są zespołem, którego nie można by ograć na ich terenie - stwierdził.

Jeśli nie awansujemy na EURO...

Szkoleniowiec nie wyobraża sobie innego rozwiązania niż promocja polskiej kadry na EURO. - Jeśli nie awansujemy na Euro 2024, to konsekwencje będą fatalne dla całego polskiego sportu, nie tylko dla futbolu - wyznał trener Engel, cytowany przez PAP. - Reprezentacja w piłce nożnej jest lokomotywą polskiego sportu. To na niej skupia się uwaga zdecydowanej większości polskich kibiców. Skutki byłyby katastrofalne. Atmosfera wokół polskiego futbolu byłaby bardzo zła - ocenił były selekcjoner drużyny narodowej.

