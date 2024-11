- Słyszałem, że mówi się o Probierzowaniu. My ciągle mówimy, że byśmy chcieli stabilności. Trudno powiedzieć, co w marcu się wydarzy. W kadrze klubowej jest 28 zawodników, w reprezentacji nie da się powiedzieć, kto będzie w marcu w drużynie. Kadra to jest ciągła selekcja. My bardzo często mówimy, ze chcemy, żeby było tak i tak. Też chciałbym, żeby zimą pięciu zawodników zmieniło kluby i poszło do Champions League. A co do testowania. Kiedyś Władek Żmuda dostał szansę i został liderem defensywy. Trzeba czasem dać komuś szansę. Wam dziennikarzom też kiedyś dał szansę – powiedział Probierz, który wierzy, że drużynę poprowadzi do zwycięstwa Piotr Zieliński.

- Piotrek jest fenomenalnym zawodnikiem, który może grać na wielu pozycjach – podkreślił selekcjoner.

