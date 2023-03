Kadrę Fernando Santosa czeka mecz ze światowym gigantem! To już pewne, rywale potwierdzają

O możliwości rozegrania tego meczu mówiło się od kilku miesięcy. Podawano termin 16 czerwca, kiedy to reprezentacja Polski ma wolny termin na rozegranie meczu towarzyskiego, a 20 czerwca zagramy w ramach eliminacji do Euro z Mołdawią w Kiszyniowie. Dla Niemców również byłby to odpowiedni termin z prostego powodu – jako gospodarz finałów przyszłorocznego Euro nie uczestniczą w eliminacjach i szukają rywali do meczów towarzyskich. Portal telewizji publicznej ARD potwierdził, że dojdzie do spotkania Polska - Niemcy. Według ARD miałby się odbyć w Warszawie 16 czerwca. W tym samym miesiącu drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka miałaby by zagrać jeszcze dwa inne mecze towarzyskie – z Ukrainą i Urugwajem.

Na razie stołeczny ratusz nie wydał zgody na rozegranie meczu towarzyskiego na Stadionie Narodowym 16 czerwca, jak i finału Pucharu Polski, 2 maja. Wydaje się, że to jednak będzie formalność biorąc pod uwagę, że została wydana zgoda na mecz z Albanią, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Mecz z Niemcami mógłby być również okazją do pożegnania z reprezentacją Jakuba Błaszczykowskiego, który zagrał 108 razy w reprezentacji. Ostatni raz z Niemcami graliśmy w finałach Euro 2016 i zremisowaliśmy 0:0. Wcześniej w eliminacjach do tej imprezy pokonaliśmy Niemców w Warszawie 2:0 i było to jedyne zwycięstwo z tym rywalem w historii.

Dariusz Dziekanowski o powrocie tematu afery premiowej, padły mocne słowa. „Szefostwo kadry się nie sprawdziło, można to było załatwić w 5 minut”

Brak zezwolenia na przeprowadzenie meczów piłkarskich w terminach 02.05 i 16.06 na PGE Narodowym nie dotyczy dachu. Negatywna opinia policji jest związana z kwestami proceduralnymi organizatora meczów. 1/2 pic.twitter.com/FycU0hdY1s— PGE Narodowy (@PGENarodowy) March 20, 2023