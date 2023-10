Kamil Grosicki w ogóle się z tym nie krył! Wymowny komentarz reprezentanta Polski. Jaśniej się nie da

Zbigniew Boniek nie patyczkował się mówiąc o Grzegorzu Krychowiaku. Zdecydowany komentarz legendy, nie jest do tego przekonany

Jak co roku, kibice piłki nożnej zastanawiali się, w czyje ręce wpadnie Złota Piłka za ostatni rok. W gronie ścisłych kandydatów był m.in. Erling Haaland, który strzelał jak na zawołanie, jednak ostatecznie Norweg musiał pogodzić się z drugim miejscem. Po raz kolejny, ósmy w czasie swojej kariery, nagrodę wygrał Leo Messi, który wygrał z Argentyną ubiegłoroczny mundial. To wywołało falę komentarzy osób, które zgadzają się z werdyktem oraz jego przeciwników. Okazuje się, że Kamil Grosicki zalicza się do pierwszej grupy.

Kiedy jasne stało się, że Argentyńczyk dołożył kolejną Złotą Piłkę do swojej kolekcji, wielu piłkarzy znajdujących się na gali w Paryżu zaczęło mu gratulować. O ile Kamil Grosicki nie mógł być na miejscu, to postanowił w inny sposób wyrazić swoją opinię, że nagroda powędrowała w dobre, jego zdanie, ręce.

W relacji na Instagram Stories reprezentant Polski postanowił opublikować specjalną grafikę z wizerunkiem Leo Messiego trzymającego Złotą Piłkę. Dla wyróżnienia, że to ósma nagroda Argentyńczyka, "E" w jego nazwisku zostało zastąpione cyfrą "8", a obok znajdowały się wszystkie lata, kiedy to Złotą Piłkę wygrywał właśnie legendarny zawodnik Barcelony i mistrz świata z 2022 roku.

i Autor: Instagram/ kamilgrosicki10 screen Kamil Grosicki po przyznaniu Złotej Piłki Leo Messiemu