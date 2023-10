Gala Złotej Piłki RELACJA NA ŻYWO. Złota Piłka 2023 WYNIKI LIVE ONLINE Złota Piłka gala dzisiaj 30.10 na żywo w Internecie

Na żywo Gala Złotej Piłki 2023 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z uroczystej gali Złotej Piłki 2023! Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 21:00.

Przed tegoroczną galą Złotej Piłki pewne jest jedno - Karim Benzema nie obroni trofeum wywalczonego rok temu. Głównym faworytem do sukcesu jest Leo Messi, dla którego byłaby to ósma taka nagroda w karierze. Co prawda 36-latek nie rozegrał wybitnego sezonu klubowego, ale jego największym atutem jest mundial, na którym poprowadził Argentyną do mistrzostwa świata. Messiemu zdarzało się wygrywać Złotą Piłkę z mniejszymi osiągnięciami i w tym roku pewnie nie byłoby żadnych wątpliwości, gdyby nie fantastyczny rok Erlinga Haalanda. Norweski napastnik szturmem podbił Premier League, a z Manchesterem City zdobył też Ligę Mistrzów. Był najlepszym strzelcem w Europie i z pewnością odbierze nagrodę im. Gerda Muellera, którą dwa lata z rzędu zdobywał Robert Lewandowski. Czy to wystarczy Norwegowi do pokonania Messiego w głównym plebiscycie? Odpowiedź na to pytanie poznamy na gali Złotej Piłki już od godziny 21:00!