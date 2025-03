Polska - Malta. Karol Świderski mógł strzelić hat-tricka

Świderski trafił w pierwszej połowie, a drugie trafienie dorzucił po przerwie. Polski napastnik powinien to spotkanie zakończyć z hat-trickiem. - Cieszę się z tych dwóch goli, bo ostatnio nasz mecz, w tym mój, nie był za bardzo udany - powiedział Karol Świderski w rozmowie w TVP Sport. - Pozostał po nim niesmak po poprzednim spotkaniu. Cieszę się, że mogłem trochę pomóc drużynie. Miałem fajny strzał w pierwszej połowie, gdy piłka odbiła się od nogi i prawie sama wpadła. W drugiej połowie Kamyczek grał doby mecz i zagrałem do niego. Szkoda, że sie nie udało się, bo to byłoby coś wspaniałego strzelić hat-tricka na Stadionie Narodowym - dodał.

Michał Probierz o wygranej z Maltą. Selekcjoner wyznał, czego brakuje reprezentacji Polski

Polska - Malta. Karol Świderski zapewnia, że wszystko idzie w dobrym kierunku

Kadrowicz przyznał, że reprezentacja Polski chciała zaprezentować się lepiej niż w starciu z Litwą. - To byl zupełnie inny mecz - wyznał Świderski w TVP Sport. - Szkoda, że z Litwą tak nie zagraliśmy, gdy wyszliśmy spokojnie. Teraz stwarzaliśmy sytuacje, a z Litwą było newowo. Dziś każdy spodziewał się lepszej gry. Powinniśmy strzelić 5-6 goli. Wydaje się, że idzie to w dobrą stronę. Z Zielińskim i Zalewskim będzie nam łatwiej. Możemy być spokojni. Pokazaliśmy, że potrafimy kreować sytuacje, ale zdaję sobie z jakim rywalem graliśmy. Musimy ciężko pracować, aby iść do przodu - ocenił napastnik polskiej kadry.

Jan Tomaszewski bez litości po mizerii z Maltą. „Dalej kopiemy się po czołach”

- Powinniśmy strzelić 5-6 goli. Wydaje się, że idzie to w dobrą stronę. Z Zielińskim i Zalewskim będzie nam łatwiej. Możemy być spokojni. Pokazaliśmy, że potrafimy kreować sytuacje, ale zdaję sobie z jakim rywalem graliśmy. Musimy ciężko pracować, aby iść do przodu - powiedział Karol Świderski w rozmowie z TVP Sport.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie

Spięcie Michała Probierza z dziennikarzem na konferencji po Polska - Litwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.