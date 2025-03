Rywalizacja podniesie się na wyższy poziom

- Cieszymy się z tego, że mamy sześć punktów i to mimo dużego osłabienia w postaci braku Piotra Zielińskiego i Nikoli Zalewskiego - powiedział trener Michał Probierz w TVP Sport. - Rywalizacja podniesie się na wyższy poziom. Bardzo dobrze grał Jakub Kamiński. Żałuję, że nie zdobył bramki. To taki zawodnik, który przekonuje do siebie. Chwała dla Roberta Lewandowskiego czy Matty Casha, który celowo nie grał od początku. A Robert borykal sie z poblemami.

Michał Probierz z tym się nie zgadza

- Bednarek, czy Moder prezentował sie bardzo dobrze - wymieniał trener Probierz w TVP Sport. - Sebek Szymański musi kilka elementów poprawić. Mogliśmy wygrać wyżej. W pierwszej połowie za łatwo przegywaliśmy stykowe piłki i Malta miała dwa uderzenia i jedną groźną. Ale stwarzaliśmy sytuacje. Nie zgodzę się, że mecz z Litwą był aż tak beznadziejny. Brakuje nam tej celności. W 5-6 sytuacjach wystarczyło trafić w bramkę. Przekazałem zawodnikom, że muszą nad tym w klubach pracować. Chciałem, żeby Kamyk cierpiał, żeby przekonał do siebie trenera.

O zdjęciu Jana Bednarka po pierwszej połowie:

- Zmianan Bednarka w przerwie była profilaktyczna ze względu na to, że miał uraz. Trzeba pamiętać o zdrowiu piłkarza.

- Z Maltą mogliśmy wygrać wyżej. W pierwszej połowie za łatwo przegywaliśmy stykowe piłki i Malta miała dwa uderzenia i jedną groźną. Ale stwarzaliśmy sytuacje. Nie zgodzę się, że mecz z Litwą był aż tak beznadziejny. Brakuje nam tej celności. W 5-6 sytuacjach wystarczyło trafić w bramkę - powiedział trener Michał Probierz.

