Galeria memów

Polska – Malta: MEMY po meczu eliminacji MŚ. Kibice bezlitośni dla „cieszynki” piłkarzy [GALERIA MEMÓW]

Polacy kontynuują walkę o wyjazd na piłkarskie mistrzostwa świata. Choć mecz z Maltą był nieco bardziej strawny niż z Litwą, to kibice znów znaleźli powody do tego, by porobić sobie żarty. Zobacz najlepsze memy i reakcje na mecz Polska – Malta w eliminacjach mundialu 2026 w naszej galerii.