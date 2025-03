Polska - Malta. Karol Świderski z bliska, najłatwiejszy gol w karierze?

Selekcjoner Michał Probierz zaskoczył wyjściową jedenastką, w której zabrakło Roberta Lewandowskiego. Na początku Jakub Kamiński wpadł na pole karne z lewej strony, zakręcił rywalami, ale w finalizacji zabrakło mu precyzji. Za to Maltańczy wyprowadzili kontrę i polska obrona była w tarapatach! Na strzał zdecydował się Ilyas Chouaref, ale Łukasz Skorupski był czujny. Polacy odpowiedzieli akcją Mateusza Bogusza, który wykorzystał błąd rywala, ale strzelił wprost w golkipera Malty. Szansę miał także Jan Bednarek, ale jego strzał głową bez problemów. Obrońca Southampton też w kolejnej akcji mocno ucierpiał. Polała się krew, ale został na boisku. W końcu ataki Biało-czerwonych zostały nagrodzone i do siatki z bliska trafił Karol Świderski. Asystę zaliczył Krzysztof Piątek, ale w tej sytuacji pomyłki przytrafiły się obrońcom gości. A Maltańczycy próbowali się odgryzać. Znów strzelał Ilyas Chouaref, ale obok bramki.

Polska - Malta. Trzynaście strzałów Polaków w pierwszej połowie

Po trzydziestu minutach groźnie uderzał Karol Świderski, ale bramkarz był na posterunku i wybił piłkę na rzut rożny. Malta cały czas próbowali zaskoczyć polską obronę strzałami z dystansu. Ponownie musiał się wykazać Skorupski, gdy uderzał James Carragher. Biało-czerwoni zareagowali błyskawicznie, ale Sebastian Szymański strzelił obok słupka. Za moment przed szansą stanął Mateusz Bogusz, ale bramkarz Malty odbił piłkę przed siebie. W końcówce pierwszej połowy golkiper przeciwnika znówbył górą, gdy próbował go zaskoczyć Jakub Kiwior. W tej części oddaliśmy 13 strzałów, z czego sześć było celnych. Dorobek Malty to pięć uderzeń, z czego dwa były celne.

Reprezentacja Polski pokonała 2:0 Maltę w drugim meczu eliminacji mistrzostw świata. Błysnął Karol Świderski, który zdobył dwie bramki, a powinien skończyć to spotkanie z lepszym wynikiem. To drugie zwycięstwo polskiej kadry w walce o mundial, która jest na czele grupy.

Polska - Malta. Karol Świderski po raz drugi zaskoczył obronę Malty

Trener Probierz na drugą połowę dokonał dwóch zmian. Pewnie grający Bednarek opuścił boisko z powodów zdrowotnych, a jego miejsce zajął Mateusz Wieteska. W środku pola pojawił się Bartosz Slisz, który zastąpił Bogusza. Polacy przycisnęli, ale Kamiński huknął wysoko nad bramką. Precyzyjny był za to Świderski, który choć nie uderzył mocno, to jego strzał okazał się za trudny do wybronienia przez bramkarza Malty. Cały czas było ostrzeliwanie bramki gości. O krok był Moder, ale za mało "dokręcił" podanie. Kolejną szansę miał też Świderski, ale jego strzał był zbyt lekki, aby mógł sprawić jakiekolwiek problemy ekipie przyjezdnych. Cały czas gola szukał Kamiński, ale celownik źle ustawił.

Polska - Malta. Robert Lewandowski przymierzył z rzutu wolnego

Po godzinie gry na boisku zameldowali się: kapitan Robert Lewandowski (zastąpił Piątka) i Matty Cash w miejsce Przemysława Frankowskiego. Świderski próbował i trafił instynktownie w słupek po akcji Szymańskiego. Na gola zasłużył Kamiński, ale jego strzał wybronił bramkarz Malty. Świetnie tę akcję rozpoczął Lewy. W końcówce z wolnego przymierzył kapitan polskiej kadry, ale zabrakło precyzji. Napastnik Ilyas Chouaref w końcówce oddał kolejny strzał, ale znów górą był Skorupski. A Maltańczyk na koniec dostał czerwona kartkę za brutalny faul na Wietesce.

Spięcie Michała Probierza z dziennikarzem na konferencji po Polska - Litwa

