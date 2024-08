Kim jest Mateusz Kowalczyk? Sensacyjne powołanie Probierza do reprezentacji. W kilka tygodni podbił Ekstraklasę i serce selekcjonera

Jednym z nich jest Mateusz Kowalczyk. W jego przypadku trzeba było się upewnić sprawdzając jego imię, bo Kowalczyków w polskiej piłce jest więcej. Kolejny to Sebastian grający w Houston Dynamo w lidze MLS, który ostatnio zbierał pochwały za swoją grę i też mówiło się o nim w kontekście reprezentacji. Probierzowi bardziej do gustu przypadły wstępy Mateusza Kowalczyka, pomocnika GKS-u Katowice. Nie jest to postać anonimowa, bo ma na koncie występy w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Polski. Wystąpił w finałach EURO U-19 w 2023 roku w reprezentacji prowadzonej przez Marcina Brosza.

Michał Probierz ogłosił powołania. Wielkie zmiany w reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów

Mateusz Kowalczyk urodził się w Warszawie, a pierwsze kroki stawiał w Ząbkach w barwach Ząbkovii. Szybko, bo w lipcu 2021 roku przeniósł się do ŁKS-u Łódź gdzie rozwinął się jego talent. Po pół roku dołączył do I drużyny łodzian i zadebiutował w I lidze w lutym 2022 roku w meczu z Jastrzębiem. W następnym sezonie był już podstawowym piłkarzem ŁKS-u grającego na poziomie I ligi. Przyczynił się do awansu tego klubu do Ekstraklasy, ale nie zdążył w niej zadebiutować, bo został sprzedany do duńskiego Broendby za 1,2 mln euro. 20-latkowi ciężko było przebić się w czołowej drużynie Danii, ale zaliczył symboliczny bo… jednominutowy debiut w duńskiej Superlig. Nieco dłuższe epizody miał w pucharze Danii. Klub z przedmieścia Kopenhagi zdecydował się go wypożyczyć do beniaminka ekstraklasy z Katowic. Tutaj grający na pozycji defensywnego pomocnika Kowalczyk radzi sobie coraz lepiej, bo w czterech ostatnich meczach wyszedł w podstawowym składzie drużyny Rafała Góraka. W meczu z Piastem zaliczył asystę, a w miniony weekend w meczu przeciwko mistrzowi Polski Jagiellonii, strzelił pierwszego gola w ekstraklasie. W przeszłości Kowalczyk grał w juniorskiej reprezentacji Polski U-18, a następnie we wspomnianej kadrze U-19 oraz U-20 prowadzonej przez Miłosza Stępińskiego.

Jan Tomaszewski na gorąco o zakończeniu kariery Wojciecha Szczęsnego. Specjalny program na żywo o zaskakującej decyzji