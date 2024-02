Kluczowy sponsor reprezentacji Polski podjął arcyważną decyzję! Echa afery ze Stasiakiem, Cezary Kulesza usłyszał ważne wieści

Miniony rok reprezentacja Polski i Polski Związek Piłki Nożnej najchętniej puściliby w zapomnienie. Polska drużyna zanotowała serię kompromitujących spotkań, po których straciła szanse na bezpośredni awans na EURO 2024 z grupy, z której nikt nie wyobrażał sobie nie wyjść. Do tego kolejne afery w samym związku osłabiały jego wizerunek (którego nie poprawiały też wspomniane wyniki), a jedna ze spraw zachwiała bardzo mocno kontaktem ze sponsorami. Chodziło o zaproszenie Mirosława Stasiaka, działacza z korupcyjną przeszłością, na mecz z Mołdawią i późniejszą komunikacja PZPN w tej sprawie, które poinformowało, że został on zaproszony przez jednego ze sponsorów, ale... nie napisano, którego. To rozwścieczyło wszystkich partnerów reprezentacji, którzy jeden po drugim musieli publikować oświadczenia, że to nie oni są związani z działaczem skazanym za korupcję – ostatecznie winę na siebie wzięła firma Inszury.pl. Firma Tarczyński S.A. przekazała nawet, że w takiej sytuacji będzie szukała możliwości natychmiastowego zerwania umowy. Tak się jednak nie stało, a teraz sytuacja całkiem się odwróciła.

Kluczowy sponsor reprezentacji Polski podjął arcyważną decyzję

Firma Tarczyński już 14 lipca 2023 r. zapowiedziała, że chce rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. – Podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z PZPN w obecnej formule. Nie przedłużymy umowy, którą podpisaliśmy we wrześniu 2022 r., a nasz dział prawny aktualnie analizuje możliwości jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w obliczu zaistniałych sytuacji – poinformowała firma. Jak się okazało, nie znalazła ona sposobu, aby to zrobić, o czym poinformowała w sierpniu – Po analizie prawnej umowy nie jesteśmy w stanie skutecznie wypowiedzieć jej w trybie natychmiastowym – przekazano.

Miesiące mijały i sytuacja zmieniła się na tyle, że Tarczyński S.A. ostatecznie podjęło nawet decyzję o przedłużeniu umowy! – Firma Tarczyński S.A. podjęła decyzję o kontynuacji sponsoringu Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wsparcie, oprócz reprezentacji A, obejmuje również działania na rzecz rozwoju reprezentacji kobiecych, drużyn młodzieżowych oraz program wyszukiwania i monitorowania talentów „Tarczyński Gramy dla Polski”. Tarczyński S.A. – jako zarząd, pracownicy i współpracownicy – czuje się częścią społeczności kibiców i chce razem z nimi budować pozytywne emocje wokół piłki nożnej na różnych jej szczeblach, wiedząc że kibice i kompleksowe podejście do rozwoju dyscypliny w Polsce są najważniejsze. Firma przedłużyła kontrakt sponsorski o kolejne 2 lata – do lipca 2026 r., gdy odbywać się będą między innymi zarówno kolejne edycji Ligi Narodów UEFA, jak i Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 w Kanadzie, Meksyku i USA – napisano w oficjalnym komunikacie.

NIE MA PRECYZJI, NIE MA DYNAMIKI’’ - Tomaszewski OSTRO o LEWANDOWSKIM! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.