Probierz skomentowany przez komentatora TVP. Mocne słowa krytyki, jest apel o zmiany!

Co dalej z reprezentacją?

Nowe wiadomości na temat zdrowia Arkadiusza Milika! Włosi podają konkretną datę, wszyscy na to czekalI!

Michał Probierz jest obecnie bardzo krytykowany. Kibice reprezentacji Polski i eksperci nie kryją wielkich emocji względem bardzo słabej gry "Biało-Czerwonych" z kadrą Szkocji, która zakończyła się spadkiem do dywizji B Ligi Narodów. Do krytyków trenera dołączył Jacek Laskowski. Komentator TVP powiedział wprost, że liczy na zmianę w wykonaniu trenera. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

ZOBACZ WIĘCEJ: Koszmarnie złe wiadomości dla Nicoli Zalewskiego! Jego koniec w Romie bardziej niż pewny, Włoch uderzył z całej siły!

Michał Probierz krytykowany przez komentatora TVP! Jacek Laskowski ma poważny apel

Jak mówi Laskowski, każdy może być zawiedziony tym, co prezentuje drużyna prowadzona Michała Probierza.

- Mamy prawo być zawiedzeni, mimo że awansowaliśmy na Euro 2024. To pierwsze zadanie zostało wykonane, ale to drugie już nie. Stąd ten zawód, bo spadek z dywizji A Ligi Narodów ograniczy nasze możliwości nie tylko, jeżeli chodzi o kontakt z najlepszymi zespołami, ale także powrót do tej dywizji – powiedział Jacek Laskowski w "Sportowym Wieczorze".

Laskowski ma jeden apel dla selekcjonera i ma nadzieję, że trener polskiej kadry postawi na zmiany.

- Chciałbym, żeby trener trochę się zmienił, był nieco bardziej otwarty. Może, żeby zatrudnił jakiegoś fachowca od gry w obronie. Nie ma żadnego wstydu w dobieraniu sobie cennych współpracowników - powiedział dziennikarz TVP.

TOMASZEWSKI GRZMI PO BLAMAŻU: PROBIERZ, PODAJ SIĘ DO DYMISJI! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.